Refutan en México imposición de vacuna laboral

02 min 30 seg

Verónica Gascón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los patrones no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse contra el Covid-19, como está sucediendo en países como Italia y Estados Unidos, debido a que México carece de normas al respecto."En esos países ya han impuesto que los trabajadores que no se vacunen no podrán ir a trabajar y su relación quedará suspendida, más no terminada, sin goce de sueldo."Pero en México no podemos obligar a un trabajador a que se vacune para ir a trabajar", subrayó Jorge Sales, especialista en derecho laboral y socio para México de Littler.Añadió que lo que sí se puede hacer con el marco legal que se tiene, es que los empleados se realicen pruebas para detectar contagios porque está previsto en muchas de las disposiciones que se emitieron con la pandemia."Sí se puede obligar a los trabajadores a que se apliquen prueba y estas las debe pagar el patrón."Hay necesidad de crear una norma jurídica que obligue a los trabajadores a vacunarse, no tanto por violentar la libertad de los trabajadores, sino por proteger de contagio a los compañeros", describió Sales.Además, dijo, se debe considerar crear una legislación más exigente al respecto.El experto agregó que si una empresa empezara a pedir constancia de vacunación, estaría violentando el derecho de los trabajadores, porque no está previsto en la ley.Además, se estaría atentando contra la libertad de la vacunación que se ha puesto como un bien jurídico superior al bien de los trabajadores.En Estados Unidos, el Presidente Joe Bien ha instado a las empresas que exijan a sus empleados aplicarse la vacuna contra el Covid-19, con el objetivo de reducir los contagios entre la población.Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega & Martínez Rojas, coincidió en que las empresas no pueden sancionar a los trabajadores por el hecho de no vacunarse."Sería un hecho de naturaleza discriminatoria contra el trabajador porque éste tiene el derecho y la libertad de decidir si quiere o no", manifestó.Añadió que la ley sí contempla una prohibición para que los trabajadores se presenten a trabajar en caso de que se encuentren ya enfermos.Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), dijo que entre las compañías está surgiendo el debate sobre si se debe solicitar el certificado de vacunación.