Registra Xochimilco aplicación récord de vacunas

01 min 30 seg

Iván Sosa

Se vacunan con estilo en Xochimilco Unos 24 mil jóvenes de entre 18 y 29 años recibieron ayer la primera dosis de Pfizer en Xochimilco. Y unos 50 acudieron disfrazados.

Hora de publicación: 12:58 hrs.

Ayer, en la sede del Deportivo Xochimilco fueron aplicadas el doble de las vacunas programadas ante la demanda de jóvenes, de 18 a 29 años, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum."El día de ayer fueron 26 mil 600 vacunas, creo que es el día y la sede, es el récord de sede vacuna diario que se ha cumplido", apuntó Sheinbaum.Aun cuando sólo fueron convocados jóvenes de Xochimilco acudieron personas de diversas alcaldías y también del Estado de México.La sede fue cerrada a las 17:00 horas, con personas que se quedaron en espera, agregó."Casi se duplicó el número de personas que se esperaba que llegaran el día de ayer, entonces lo que no queremos es que no llegue el momento en que no hubiera vacunas para vacunar", comentó Sheinbaum.Este viernes y hasta el lunes 23 continúa en esa sede la aplicación de primera dosis en personas de 18 a 29 años, residentes de Xochimilco, con Pfizer."Todas las vacunas son buenas, todas, absolutamente todas, no hay una vacuna que sea mejor que otra, todas cubren la enfermedad grave", subrayó Sheinbaum.Pidió acudir el día y en la sede programados por alcaldías para evitar aglomeraciones.La próxima semana, concluyó, serán aplicadas vacunas de AstraZeneca en alcaldías en la que se vence el plazo para la segunda dosis.