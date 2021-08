Regresa afición al Universitario

Régulo Cantú

16:35 hrs.

La última ocasión en que la gente pudo ver a su equipo en el, fue cuando losle ganaron a los Rayados del Monterrey elde la pasada temporada, el 125 entre ellos.Fue el último triunfo del equipo en ese, también fue el último triunfo delal frente de los felinos, y básicamente fue el fin de una era, la más brillante, en la historia de la institución.La presión por un cambio fue tal, que no importó el segundo lugar obtenido en elel máximo logro de un club mexicano en la historia del futbol nacional. No, la decisión ya estaba tomada, y la llegada deera inminente.También llegó el francés, el flamante "Champion du Monde" buscando una nueva aventura en el noreste mexicano y también llegaron nombres un poco más discretos como el mediocampistaLa afición, en buena medida apoyó los cambios, olvidando de inmediato aly al, quienes recibieron todo tipo de acusaciones de la hinchada y los medios convertidos en tribunales, pero aún así encontraron trabajo en un equipo de primera división: los¿Y acá? Todo era expectación, entrevistas, el Champion du Monde, la estatua de, la oportunidad a los canteranos, las oportunidades que ahora sí tendría, las súplicas para sacar adel once inicial, usted sabe, la estufa, el deporte favorito del aficionado que muchas veces prefiere la telenovela al futbol.Y así, arrancó el torneo con dos visitas, aEn el pasto sintético de la frontera, los felinos jugaron distinto, ganaron, pero fueron dominados; y en el mediodía mexiquense, a más de 2 mil 600 metros de altura, dieron un buen partido pero fueron quemados por su rival y perdieron.Al partido delcontrallegaron los seleccionados, así como, que venía de, que metió cuatro goles en las, estaba lesionado y no jugaría.La expectación de la gente era buena, pero la situación no. Justo eldel partido, lareportó 1 mil 981 contagios en la entidad. Por ello entraron alrededor de 14 mil espectadores. Se permitían un poco más de 20 mil, pero la desconfianza de acudir a un espectáculo masivo fue justificada.dominó el arranque y rápidamente se puso al frente con un contrarremate deal minuto 8, y pudieron ser más goles, pero ungigantesco y sus amigos los postes lo detuvieron todo.salió expulsado al primer tiempo y también salió abucheado.En el complementotambién siguió siendo peligroso pero los, con un hombre menos, recurrieron a lo que dominan: el toque de balón. Así, le quitaron la de gajos a los laguneros que tuvieron un poste más pero ya, hacia el finalhizo un jugadón que concluyó para el 1 a 1 el defensa, el villano favorito del País por su actuar en la Selección, un equipo capitalino que jugó laAsí, el 1 a 1 final fue celebrado por las circunstancias. ¿Y quién lo diría? Losdelganaron jugando a loY por su festejo, la mayor parte de los 14 mil aficionados que acudieron al estadio, aprobaron el método.