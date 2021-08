Regresa MET con tributo al 9/11

El Metropolitan Opera de Nueva York no ha realizado funciones en su enorme teatro desde el 11 de marzo de 2020. Al día siguiente, fue cerrado debido a la pandemia y ha permanecido así durante casi un año y medio.Pero la compañía anunció el viernes que finalmente regresaría al interior el 11 de septiembre, con una interpretación del "Réquiem" de Verdi para conmemorar el vigésimo aniversario de los ataques. El evento también será transmitido en vivo por PBS, presentado por la estrella del ballet Misty Copeland.Yannick Nézet-Séguin, director musical del Met, dirigirá la orquesta y el coro de la compañía, la soprano Ailyn Pérez, la mezzosoprano Elina Garanca, el tenor Matthew Polenzani y el barítono bajo Eric Owens. Se pondrán 500 entradas gratuitas a disposición de los familiares de las víctimas; los boletos restantes serán de 25 dólares. Los miembros de la audiencia deberán tener prueba del estado de vacunación y usar máscaras.El concierto llegará antes de la noche de apertura de la temporada del Met, anunciada previamente el 27 de septiembre: el estreno de la compañía de "Fire Shut Up in My Bones", de Terence Blanchard.Sin embargo, sigue existiendo un obstáculo importante: la compañía ha estado en tensas negociaciones con el sindicato que representa a sus músicos de orquesta y aún no ha anunciado un acuerdo.En los últimos meses, el Met logró acuerdos con los sindicatos que representan a sus tramoyistas y su coro, solistas, bailarines, actores y directores de escena. La compañía ha estado buscando recortar el sueldo de los músicos de su orquesta, quienes no recibieron pago durante casi un año después del cierre de la ópera.