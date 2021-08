Reino Unido plantea seguro contra Covid para espectáculos

02 min 00 seg

AP

Hora de publicación: 11:56 hrs.

Los organizadores des espectáculos en vivo en el Reino Unido, como festivales y obras de teatro, le dieron su apoyo parcial el viernes a un nuevo seguro por contingencias por Covid-19 que busca aligerar sus cargas financieras.En un comunicado, el Gobierno británico dijo que apoyará un esquema de seguro de mil millones de dólares para cubrir los costos de cancelación en que incurra el duramente afectado sector de espectáculos en vivo en caso de que haya más cierres a partir de septiembre.La autoridad se asoció con Lloyd's , el mercado de seguros con sede en Londres, para presentar el Plan de Reaseguro para Eventos en Vivo, que dará garantías a organizadores, artistas y público."Nuestra industria no sólo es vital para la economía y los empleos, (sino que) pone a Gran Bretaña en el mapa, y gracias a este apoyo extra hará que la gente regrese a las experiencias que hacen que valga la pena vivir'', dijo el Secretario de Cultura, Oliver Dowden.Líderes de la industria dijeron que la iniciativa ayudará a cines, teatros y festivales a planear eventos con más confianza, pero agregaron que no fue lo suficientemente lejos. Señalaron que el plan sólo se aplicaría durante cierres por la pandemia."El plan no cubre que un festival necesite reducir la capacidad o cancelar por las restricciones de distanciamiento social que sean reintroducidas'', dijo Paul Reed, director general de la Asociación de Festivales Independientes.Según la hacienda británica, el sector de los eventos en vivo tiene un valor anual de 97 mil 390 millones de dólares anuales y genera más de 700 mil empleos.El sector ha sufrido enormemente desde que comenzaron las restricciones por la pandemia en marzo de 2020 y la falta de un plan de seguro apoyado por el gobierno impidió que muchos llevaran a cabo sus planes este año."Aunque es una pena que haya llegado tan tarde para algunos este verano, este plan proporcionará la seguridad que el sector necesita para planear e invertir en futuros eventos'', dijo Phil Bowdery, presidente de la Asociación de Promotores de Conciertos.