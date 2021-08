Renuncia Enrique Márquez a la SRE

Hora de publicación: 09:32 hrs.

Enrique Márquez renunció a su cargo como Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de la SRE, tras las polémicas por la remoción del escritor Jorge F. Hernández de la agregaduría cultural de México en España y el subsecuente nombramiento de la autora Brenda Lozano.En una carta de renuncia dirigida al Canciller Marcelo Ebrard, Márquez argumenta que sus posibilidades para dialogar con la comunidad cultural se han visto mermadas por lo ocurrido."Debido a los recientes y lamentables acontecimientos que se suscitaron por la decisión de dar por terminada la Comisión del Agregado Cultural de la Embajada de México en España, Jorge F. Hernández, y por el nombramiento de Brenda Lozano para sucederle en el cargo, considero que mis espacios de acción e interlocución con la comunidad cultural ya no son los de antes", argumenta en la misiva.La renuncia, que se hará efectiva el próximo 1 de septiembre, ocurre después de que la comunidad cultural cerrara filas con Jorge F. Hernández, quien fuera despedido por supuestos "comportamientos graves", al presuntamente referirse a la Embajadora de México en España, María Carmen Oñate, en términos misóginos.Hernández, en textos periodísticos y en una entrevista con este diario, asegura que su despido se debió, en realidad, a un artículo en el que critica declaraciones sobre la lectura de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, quien es percibido como cercano a Palacio Nacional.Posteriormente, el nombramiento de la escritora Brenda Lozano como Agregada Cultura en México en España desató una oleada de críticas por parte de los sectores más afines al Presidente López Obrador, de quien la autora ha sido crítica en sus posturas sobre la violencia contra las mujeres y en la desatención de la cultura en el País.En su carta de renuncia, Márquez, quien es colaborador de Ebrard desde hace 39 años, ambos cercanos al político Manuel Camacho Solís, aseguró que ya remitió un informe donde, a decir suyo, queda asentado qué fue lo que pasó con respecto al despido de Jorge F. Hernández."Con ese informe, la comunidad cultural y la opinión pública tendrán acceso a la documentación los hechos que en buena medida fueron distorsionados o manipulados por una intensa campaña de redes sociales", declara Márquez.La Cancillería informó que la renuncia ya fue aceptada.Cuestionado en su conferencia mañanera sobre el nombramiento de Brenda Lozano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se refirió a ella por nombre, pero pareció ubicarla dentro del grupo de "intelectuales neoliberales"."Es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo, yo siempre digo que tardó más el dominio neoliberal que el Porfiriato", expuso.Negó, asimismo, que fuera informado previamente del nombramiento."No, pero está cundido el País de este pensamiento conservador, neoliberal, porque, imagínense, si nada más había dos grupos que dominaban el mundo de las letras, lo hemos dicho aquí, el de (Enrique) Krauze y el de (Héctor) Aguilar Camín y, al final, políticamente son lo mismo", recalcó.