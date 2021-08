Renuncia Gobernador de NY por denuncias de acoso

01 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 11:20 hrs.

El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes que renunciaría al cargo luego de que un reporte de la fiscalía estatal comprobara 11 denuncias de acoso sexual en su contra.Varios aliados demócratas, incluido el Presidente Joe Biden, habían pedido la dimisión del Gobernador, que se disculpó en una conferencia con las mujeres, asegurando que nunca tuvo la intención de acosarlas."Dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el Gobierno vuelva al Gobierno, y por lo tanto eso es lo que haré, porque trabajo para ustedes y hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes", dijo Cuomo en una aparición ante la prensa.La renuncia de Cuomo tendrá efecto en dos semanas y Kathy Hochul, vicegobernadora, cumplirá el resto del mandato, con lo que será la primera mujer Gobernadora en Nueva York.La decisión de Cuomo, que cumplía un tercer mandato, fue anunciada mientras la Legislatura estatal se preparaba para llevarlo a un juicio político para removerlo en caso de que no renunciara.Llegó también luego de una investigación de varios meses por parte de la fiscal general del estado, Letitia James, la cual entrevistó a decenas de personas y confirmó que Cuomo había acosado sexualmente a al menos 11 mujeres.Los investigadores dijeron que Cuomo las sometió a besos no consensuados, tocamientos de sus senos o traseros u otro tipo de caricias no pedidas. Según el reporte, también hizo insinuaciones sobre su imagen y vida sexual, y creó un ambiente de trabajo en el Gobierno lleno de "acoso, miedo e intimidación".