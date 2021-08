Reparten a diputados electos tabletas de casi $16 mil

Hora de actualización: 15:51 hrs.

02 min 30 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 12:59 hrs.

En la Cámara de Diputados inició el registro de legisladores electos para la 65 Legislatura.Al acreditarse en el recinto legislativo, los nuevos legisladores reciben un teléfono celular y tabletas para poder trabajar a distancia y en el Pleno.De acuerdo al costo de los aparatos eléctricos, la Cámara gastará cerca de 10 millones de pesos por modernizar la labor legislativa.Este viernes comenzó la acreditación de los diputados electos, quienes reciben su credencial por la 65 Legislatura, tarjetones de estacionamiento y accesos vehiculares, el marco jurídico del Congreso y los pines correspondientes por la 65 Legislatura.En el Museo Legislativo se les hace entrega de los teléfonos por los cuales podrán votar a distancia, con lo que la Cámara prevé seguir con las sesiones semipresenciales debido a la pandemia de Covid-19.La Cámara está entregando un teléfono Motorola modelo G-20, que en el mercado tiene un costo que varía de los 3 mil 989 pesos a los 4 mil 698 pesos.A los diputados se les toma una foto, porque la asistencia y el voto a distancia se realizará por medio de la identificación facial.Además, a los futuros legisladores se les muestra el equipo de una tableta Samsung modelo Galaxy S7, con un costo en el mercado de 15 mil 979 pesos.Es uno de los aparatos más modernos de la marca."La nueva Galaxy Tab S7 es una tableta única con un display con protector de ojos. Cuenta con tecnología TFT y con 4 bocinas incluidas Dolby Atmos AKG. Su pantalla de cristal de 11'' para poder jugar a la más alta definición de 8K o ver películas, vídeos, etc. Incluye una S Pen mejorada para escribir notas, recordatorios, o usarla como tu quieras."Su procesador de alta velocidad te permitirá usar y llevar tu Galaxy Tab S7 a donde tu quieras. Duración de batería: 20 horas. Cámara: 13 / 5MP (Dual) + Flash", cita la descripción del equipo por parte de una tienda departamental.La Cámara renovó el equipo de asistencia y votación, y en cada una de las 500 curules se pondrán las tabletas con la información personalizada por diputado o diputada.A través de las tabletas se podrá votar y ver todos los documentos que emita la Cámara, para que puedan ser consultados por los legisladores en el Pleno.De esa forma, se evita la impresión de la Gaceta Parlamentaria.Fuentes de la Cámara informaron que el teléfono lo pagarán los diputados, mientras que las tabletas se quedarán en la Cámara.Esta mañana, la diputada de Morena, Adriana Bustamante, del distrito 9 de Chiapas, se le adelantó a todos, pues fue la primera en llegar al registro.En el programa de la Cámara hoy tocó realizar el trámite de acreditación a los diputados del PVEM, pero la morenista fue incluida en dicha lista.La diputada se levantó a las 4:00 horas para ir al aeropuerto, pues su vuelo salió a las 6:00 horas.Madrugar le ayudó a tener el registro 001, pero se vio sorprendida porque hoy toca el registro con los del PVEM."No sé que pasó, me avisaron que hoy tenía que venir y aquí estoy, pero soy de Morena. Vengo de Morena, no soy del PVEM, ¿eh?", expresó al aclarar que no será parte de otra bancada.La futura diputada piensa participar en asuntos de planeación de políticas públicas."Esperemos sea buen augurio tener el primer registro", señaló la futura legisladora que viene de ser diputada local en su entidad.Los diputados del PVEM de mayoría relativa también llegaron temprano al recinto legislativo.Uno de los primeros en realizar su trámite fue Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del distrito 7 de San Luis Potosí.También acudió entre los primeros Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del distrito 5 de Hidalgo.Al concluir su registro, dijo que la agenda de su partido es ayudar a generar un desarrollo sustentable para el País, atender el combate a la pobreza y propiciar un mejor desarrollo económico.Mencionó que una de las propuestas del PVEM es la creación de un "bono verde" para financiar medidas que combatan el cambio climático.Mañana sábado el registro toca a los legisladores del PRD y el domingo a los del PRI.El lunes acudirán los diputados electos de Morena en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.Para el día martes toca registro a los diputados de MC y los de representación proporcional del PRI.Miércoles, jueves y viernes continuará el registro de los de Morena y de los del Partido del Trabajo.Finalmente, el sábado 28 concluyen los registros con los diputados electos del PAN.