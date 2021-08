Reporta Nintendo caída en ventas de consola Switch

02 min 00 seg

Reuters

Hora de publicación: 08:13 hrs.

La japonesa Nintendo Co Ltd dijo este jueves que las ventas de su consola Switch cayeron un 22 por ciento en el primer trimestre a medida que la demanda de su exitoso dispositivo se desvanece en su quinto año en el mercado.Los inversionistas observan de cerca a las firmas de videojuegos en busca de señales de que el auge de las ventas durante la pandemia del Covid-19 puedan estar agotando su fuerza. Nintendo depende en gran medida del negocio cíclico de las consolas, ya que las ventas de sus dispositivos tradicionalmente alcanzan su punto máximo en torno al quinto año.Nintendo vio cómo las ventas de unidades de Switch Lite se redujeron a más de la mitad, hasta 1.14 millones durante el trimestre abril-junio, pero mantuvo su previsión anual para la Switch en 25.5 millones de unidades. Vendió 4.45 millones de consolas Switch, incluida la Lite, durante el trimestre.El creador de Super Mario y Animal Crossing dijo que las ganancias operativas del primer trimestre cayeron un 17 por ciento, a 119 mil 800 millones de yenes (mil 100 millones de dólares), quedando por debajo de la estimación del consenso de Refinitiv de 129 mil 300 millones de yenes.En cambio, Sony Corp dijo el miércoles que las ventas de su nueva PlayStation 5 fueron robustas, lo que le ayudó a obtener utilidades récord durante el trimestre.Ambas empresas han advertido que la escasez de semiconductores podría perjudicar la producción de consolas de videojuegos más allá de los objetivos actuales.Nintendo, con sede en Kioto, espera recuperar el impulso de las ventas de Switch con un nuevo modelo OLED de 349.99 dólares que se lanzará el 8 de octubre. También confía en que una serie de juegos populares, como "WarioWare: Get It Together" y nuevas versiones de los títulos de Pokémon, impulsen las ganancias.Mantuvo su previsión de utilidades para todo el año en 500 mil millones de yenes, por debajo de la previsión media de 623 mil 500 millones. La empresa es conocida por publicar previsiones de ganancias conservadoras que revisa al alza a lo largo del año comercial.