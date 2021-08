Reportan 28,953 casos más de Covid, nuevo máximo para un día

01 min 30 seg

Grupo RFORMA

Alertan, otra vez, muertes por Covid

Hora de publicación: 17:38 hrs.

La Secretaría de Salud reportó 28 mil 953 casos más de Covid-19 en México, con lo que suman 3 millones 152 mil 205.Esta es la cifra más alta de casos registrados para un día en toda la pandemia.Además registró 940 muertes, para un total de 250 mil 469.De acuerdo con el reporte técnico diario, actualmente hay 145 mil 716 casos activos estimados, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y quienes podrían transmitir el virus.Las entidades que acumulan el mayor número de casos confirmados son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí, las cuales acumulan el 66% de todos los casos acumulados registrados en el País.El día de hoy arribaron al aeropuerto de CDMX 585 mil vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, informó Pedro Zenteno Santaella, director general de Birmex."México ha recibido 71 millones 54 mil 305 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics y Johnson & Johnson-2", indicó la Ssa en un comunicado.El número de defunciones por Covid-19 en México sigue siendo elevado al superar las 600 por día, pues el martes alcanzó las 877 y hoy se reportan 940, lo cual indica el nivel de riesgo que aún persiste, advierten especialistas.Indicaron que lo que ha ocurrido es que al haber un mayor número de casos se da un proceso de "disolución" de los fallecimientos.Según las cifras actualizadas de la UNAM, en el mayor pico hasta ahora, el 19 de enero, se registraron mil 500 decesos en una jornada.Malaquías López Cervantes, experto en Salud Pública de la UNAM, indicó que hay menos muertes de las que habría si no se hubiera emprendido la campaña de vacunación, pero, advirtió, en las actuales circunstancias, el País continúa teniendo el "máximo posible" de fallecimientos.Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, indicó que al ocurrir los casos en población más joven, el riesgo de muerte disminuye, pero no desaparece.El experto advirtió que México apenas va a alcanzar el 25 por ciento de la población vacunada a dos dosis, por lo que aún falta una proporción muy importante que no tiene la protección que confiere la vacuna.En tanto el número de infecciones ha subido dramáticamente a causa de la variante Delta."El virus circula con mayor facilidad, pues es más infectivo que las cepas originales y mucha gente con casos leves son transmisores de la enfermedad, que al encontrar población no vacunada o con esquemas incompletos, puede presentar casos graves."A corto plazo el número de casos seguirá siendo elevado, igual que en número de enfermos graves y defunciones por las condiciones ya señaladas. Este virus se comporta en forma diferente a otros de su tipo, pues no tiene una estacionalidad clara; sin embargo, conforme se acerque el invierno se puede esperar un riesgo mayor", estimó.Dijo que la posibilidad de una "inmunidad de rebaño" se desvanece, por lo que las medidas individuales y la disciplina seguirán siendo indispensables."Debemos ser consientes que estamos lejos de terminar con esta pandemia."Continuar y acelerar la vacunación es indispensable. La población no inmune será causa para que la pandemia se mantenga. Sabemos que la variante Delta pasará, pero debemos prepararnos ante el posible surgimiento de nuevas variantes", alertó.