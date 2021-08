Reportan que Vicente Fernández está grave pero estable

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 20:40 hrs.

La salud de Vicente Fernández fue reportada "grave pero estable", luego de que el cantante sufrió un traumatismo raquimedular a nivel de su columna cervical."Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores, e informamos a nombre de su equipo médico, con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda Don Vicente Fernández es sin duda grave pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical", se lee en el texto."En este momento del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Agradeciendo a todos su preocupación. Se les mantendrá informados de acuerdo con su evolución".Previamente a este texto, "El Charro de Huentitán" también publicó en Instagram un mensaje en el que pedía no rendirse ante los sueños, el cual aumentó las especulaciones sobre su estado de salud, el cual, según reportes, no era favorable."No se rindan ante sus sueños. Dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar...", se lee en el texto, que fue acompañado con una imagen del artista en uno de sus conciertos.Una hora después, Alejandro Fernández , su hijo, compartió en su propio perfil de Instagram una imagen de ambos con la leyenda "Te amo pa".Vicente Jr., hijo del intérprete de "Acá Entre Nos" , indicó este domingo que su papá fue operado de una cervical tras lesionarse el viernes en su rancho, Los Tres Potrillos, hecho que fue corroborado por Cuquita Abarca, su esposa."Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero tenemos fe en que todo va a salir bien, todo va caminando bien. (Mis hermanos y yo) estamos comunicados todo el tiempo. Estamos viniendo a visitarlo a la hora que nos permiten", mencionó Vicente Jr.Sin embargo, diversos medios indicaron que "Chente" presuntamente no estaba respondiendo correctamente al tratamiento indicado por sus médicos, por lo que el críptico mensaje que la celebridad compartió en Instagram no fue recibido por los internautas de una manera positiva.En el comunicado oficial se pidió también a medios de comunicación mantener libre el acceso al nosocomio en el que el famoso se encuentra internado, con la finalidad de no poner en peligro la salud de la familia del artista por la crisis sanitaria actual y la posible falta de sana distancia."No se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello. Recalcamos que toda información será por estos medios a través de los comunicados que emita el equipo médico", se añadió.