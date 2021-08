Rescatan a plagiado en San Pedro; detienen a 2

Agentes ministeriales rescataron a un hombre que se encontraba secuestrado en un domicilio de la Colonia San Pedro 400 y detuvieron a dos presuntos plagiarios.La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) informó que por la víctima se exigía el pago de 20 millones de pesos, pero no se realizó.El secuestro del afectado, un hombre de 65 años, se realizó el 10 de julio pasado en un punto de San Pedro que no fue revelado.La víctima conducía su vehículo cuando fue sorprendido por los secuestradores, se estableció.Los detenidos fueron identificados como Pablo R., de 37 años, y Miguel Josué R., de quien no se reveló la edad.La AEI indicó que el rescate de la víctima se realizó en una casa ubicada en la calle Manuel Huerta, en San Pedro 400.