Rescatan perros que tiran en La Huasteca

02 min 00 seg

Antonio Martínez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Aunque La Huasteca es considerada un lugar para ejercitarse o divertirse, hay quienes la usan para abandonar a sus mascotas, principalmente a las de edad avanzada.Al rescate ha salido el matrimonio integrado por Irma Treviño, de 70 años, y Juan Manuel Gómez, de 71, que ante la situación se ha dedicado a salvar a animales abandonados, y hoy cuidan en su finca ¡a 11 perros!.La familia consiente a sus compañeros con hasta 50 kilos de croquetas a la semana, y afirma que el abandono se está volviendo más común en el parque."Desde que tenemos la estancia aquí, los perros llegaron, y no teníamos el corazón de decirles que no", expresó Irma. "Hemos tenido a veces hasta 14 perros".Ambos estiman haber dado hogar, nombre y comida a más de 50 perros desde que llegaron a vivir a La Huasteca, hace 31 años."Actualmente se ha acrecentado el problema de que la gente viene y abandonan a sus mascotas", destacó Juan Manuel, originario de Zacatecas."Estamos recibiendo cada vez más, y ahorita en la pandemia, peor el asunto".Aunque la familia cuestionó al Municipio de Santa Catarina por un programa para prevenir el abandono, las autoridades sólo respondieron que se aplican multas.Sin embargo, Irma y Juan Manuel consideran que la falta de vigilancia en el parque no permite sancionar a las personas que dejan a su suerte a los perritos.Ambos invitaron a los visitantes del parque a concientizar sobre el cuidado de los animales, y pidieron evitar el maltrato a los perros que caminan por ahí.