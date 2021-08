Reservan expediente de Broncosuegra

Ángel Charles

La Contraloría de Nuevo León reservó por cinco años el expediente de la auditoría a los servicios personales, nómina y plantilla de personal por el otorgamiento de la megapensión a María Teresa Martínez Galván, suegra del Gobernador Jaime Rodríguez.Documentos a los que tuvo acceso EL NORTE advierten que el acuerdo de reserva CTG-DCASC-RES-01/2020 fue emitido el 14 de enero del 2020 por la directora de Control de Auditoría del Sector Central de la Contraloría, Marybel Rivera Villa.En el acuerdo se establece que es un tipo de reserva completa, que vence el 14 de enero del 2025.La dependencia justificó la reserva de información en el Artículo 138 de la Ley de Transparencia, alegando que no puede dar a conocer los expedientes judiciales o procedimientos administrativos que no hayan causado efecto.La reserva deriva de la auditoría CTG-CASC-19/20 que realizó la Contraloría a la nómina estatal, luego de que EL NORTE reveló en junio del 2019 que después de su campaña fallida por la Alcaldía de Santa Catarina en 2018, Martínez regresó a su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública estatal con un 144 por ciento de incremento de sueldo.Esto le valió para que un mes después se pensionara con un 95 por ciento más de lo que le hubiera tocado, ya que de percibir 15 mil 350 pesos mensuales, al final recibió unos 29 mil 795 pesos netos.Ante la presión de ONGs que denunciaron el hecho ante la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría revirtió la maniobra en diciembre del 2019, alegando que los aumentos no estaban justificados.Sin embargo, la suegra del Mandatario, conocida también como Doña Tere, presentó un juicio contencioso administrativo 1359/2019, que aún pelea contra el Estado para mantener su megapensión, y sigue el litigio sin un fallo definitivo.Al mantenerse reservado el expediente no se conoce si la Contraloría determinó sanciones administrativas por este caso.En caso de que las ameritara y no las hayan aplicado, cuando se reabra el expediente, en el 2025, los ilícitos podrían ya haber prescrito.Pese a las anomalías, el expediente sobre la megapensión de la suegra del Gobernador podrá conocerse hasta el 2025.EL NORTE revela que María Teresa Martínez Galván, suegra del Gobernador Jaime Rodríguez, regresó a su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública estatal con un incremento del 144 por ciento de salario.Doña Tere se jubila con un 5 por ciento más de lo que le hubiera tocado, recibiendo 29 mil 795 pesos netos.Ante denuncias de ONGs, la Contraloría estatal revierte la maniobra, alegando que aumentos no estaban justificadosLa Contraloría estatal reserva por cinco años todo el expediente administrativo del caso.