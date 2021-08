Respalda De la O 'caravanas de vacunación'

02 min 00 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 17:42 hrs.

El Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, respaldó las "caravanas de vacunación" que el Gobernador electo anunció para llevar a inmunizar en una primera ronda a 16 mil 500 trabajadores regios a la frontera, aprovechando donaciones de ciudades de Estados Unidos.Dijo que consultó con el Gobierno federal y le informaron que este tipo de viajes sí se pueden realizar, por lo que también consiguió mil 170 dosis de la vacuna Pfizer.Esas dosis, añadió, serán canalizadas al Gobernador electo que ya alista una logística para llevar a la frontera a trabajadores de empresas interesadas en el proyecto."Estas caravanas me parecen excelentes, extraordinarias", dijo."Un empresario, don Francisco Garza Egloff me puso en contacto con una persona de San Antonio, Texas, quien me dijo que tiene una caja con mil 170 dosis de vacunas de Pfizer... me pareció excelente", añadió."Le mandé un mensaje al Gobernador electo y le dije que tenemos vacunas que nos están donando en San Antonio, y se las vamos a mandar a la frontera para que las apliquen a los nuevoleoneses, él ha conseguido muchísimas más, y el objetivo es salvar muchísimas vidas".De la O dijo que, a este jueves, alrededor del 70 por ciento de los pacientes con Covid que han llegado a un hospital, no están vacunados.Según el funcionario, ayer cuestionó al Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell sobre el impedimento de ingresar las vacunas donadas al País, pero solo le mencionó que es necesario que alguien se responsabilice por esas dosis."Me explicó muy bien, muy detenidamente y me puso un ejemplo: ¿qué pasaría si una persona de Nuevo León se vacuna y tiene algún evento adverso serio y se complica?, ¿quién va a ser el responsable?", expresó."La verdad, tiene razón, pero le cuestioné de las caravanas y me dice que así sí se puede".