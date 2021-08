Respalda Gobernador de Guanajuato al Fiscal estatal

El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respaldó al Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a quien el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió remover de su cargo."El fiscal tiene la confianza, fue nombrado por el Congreso", dijo el Mandatario.Sobre la investigación de la UIF, por la que congelaron las cuentas de un empresario supuestamente ligado al Fiscal, Rodríguez Vallejo aseguró que la conoce desde el año pasado."Lo que me dijeron es que no había elementos contra Zamarripa, y que van a investigar a más personajes, y pues adelante, que se investiguen", comentó en Irapuato.Agregó que ha buscado una reunión con el Presidente López Obrador para abordar el tema, sin que se haya concretado hasta el momento."El día de hoy tuve reunión con los Generales, con todos los de la mesa de seguridad, y ya llevamos 710 homicidios menos con respecto al mismo periodo del año pasado", argumentó.Zamarripa lleva 12 años como Fiscal de Guanajuato, periodo en el que la violencia se disparó en la Entidad, por lo que el Presidente de la República pidió removerlo."Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido", dijo López Obrador el 16 de julio.