Responde Facebook a víctimas de acoso

02 min 30 seg

Teresa Martínez

Notas Relacionadas Les piden fotos topless contra cáncer de mama: es fraude Engañan a mujeres con campaña anticáncer "Nuestro equipo está tomando acciones sobre este caso desde que se reportó por primera vez. Hemos desactivado los perfiles relacionados a esta estafa y ayudado a las víctimas a recuperar sus cuentas". Comunicado Facebook

'FUE COMPLICADO'

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Ante los casos de mujeres víctimas de un fraude en el que las convencieron de enviar a través de Facebook fotos de sus torsos desnudos para una falsa campaña contra el cáncer de mama, la red social aseguró estar tomando acciones para evitar más estafas.EL NORTE publicó ayer que un grupo de al menos 20 mujeres denunció ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por robo de identidad, luego de que sus cuentas fueron hackeadas.Sin saberlo, sus contactos fueron invitadas por chat a participar en una campaña contra cáncer de mama, solicitándoles fotos de sus torsos desnudos a cambio de un pago de 500 dólares.En una segunda etapa, los hackers pidieron fotos en poses eróticas que supuestamente serán utilizadas por una terapeuta sexual.A través de un documento, personal de comunicación de Facebook señaló que se desactivaron los perfiles hackeados."Nuestro equipo está tomando acciones sobre este caso desde que se reportó por primera vez. Hemos desactivado los perf iles relacionados a esta estafa y ayudado a las víctimas a recuperar sus cuentas", indica el documento sin dar más detalles.Como un recurso que pueden utilizar las víctimas de hackeo, la red social recomendó reportar a www.facebook.com/ hacked. En caso de no tener acceso a la cuenta, el reporte puede realizarse desde la cuenta de otro usuario.También, en el apartado www.facebook.com/safety/notwithoutmyconsent/pilot/how-itworks se explica por pasos cómo se pueden reportar amenazas de difamación de contenido íntimo y acoso.Las víctimas de hackeo entrevistadas señalaron que fue complicado volver a tener acceso a sus cuentas y recuperarlas.Una de ellas tardó seis días en volver a entrar a su cuenta, tiempo en el que fueron enviados mensajes a sus contactos para obtener contenido íntimo."Al principio me sentí desprotegida por Facebook porque para llegar a la solución fue complejo. No es inmediato, tienes que esperar y estar tratando constantemente (de recuperar la cuenta)", dijo una de las afectadas.