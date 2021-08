Reta AMLO: agrúpense y pidan al pueblo que me vaya

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

"Ahora viene de nuevo, otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya" "La autoridad electoral, con todo respeto, no ha estado a la altura de las circunstancias. En vez de ponerse a la vanguardia, se quedaron en la retaguardia"

Hora de publicación: 08:32 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los conservadores a que se agrupen para que en la consulta sobre revocación de mandato de marzo próximo pidan al pueblo que se vaya."Viene la revocación de mandato en marzo y va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio que no quería que contáramos con la mayoría en el Congreso y se juntaron todos", señaló."Cómo iban a votar los de abajo, los pobres y los integrantes de la clase media humanistas por estos retrógradas, individualistas, corruptos, clasistas, racistas, bueno, no pudieron y ahora viene de nuevo, otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya, es la revocación de mandato, esto es la democracia".En tanto, el Mandatario federal acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de simular en la consulta popular por instalar sólo un determinado número de casillas y guardar silencio sobre el ejercicio democrático."La autoridad electoral, con todo respeto, no ha estado a la altura de las circunstancias. En vez de ponerse a la vanguardia, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia."Lo acabamos de ver con la consulta, que fue histórica, pero parece que les incomodaba, que no les gustó y en vez de promoverla e invitar a la gente hicieron todo lo opuesto, simularon que iban a recoger la opinión de la gente, a poner un determinado número de casillas, guardaron silencio en complicidad con los medios de información, con honrosas excepciones", señaló en conferencia."Ya la gente quiere otra cosa y lo demostraron el domingo. Fue muy importante que aun con los obstáculos se fue adelante, una consulta popular por primera vez en la historia de México".