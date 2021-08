Retando al calor

Rubén Romero

Entre los 73 corredores que arrancaron en el maratón del Campeonato Mundial de Atletismo de Doha 2019 hubo 18 que no terminaron a causa del calor.



El evento inició a las 23:59 horas del 27 de septiembre, se corrió a 29 grados con una humedad relativa del 48 por ciento y lo ganó el etíope Lelisa Desisa con tiempo de 2h 10'40", 6 minutos más que su récord personal en ese momento.



Entre los 155 participantes en el maratón olímpico de Río 2016 hubo 16 que no lo acabaron. Arrancó a las 7:30 horas del 21 de agosto, a 22 grados, con lluvia, con humedad relativa del 94 por ciento, y lo ganó Eliud Kipchoge en 2h 08'44", que es 5'39" más lento que su récord personal de ese momento.



El calor les "costó" entre 5 y 6 minutos a los ganadores.



¿Quién ganará el maratón olímpico varonil que se corre hoy en Sapporo? y ¿con qué cronometraje?



La temperatura a la hora del arranque será de 26 grados -si no hay cambio de horario- y la humedad relativa será del 85 por ciento.



Eso hace que el clima esperado sea comparable -aunque no igual- al de Doha, pero con una diferencia: en Doha se corrió de noche.



La salida del sol en Sapporo será las 4:31 horas y el maratón arrancará las 7:00 horas del domingo en Japón -que son las 17:00 horas de hoy en México-, por lo que la radiación solar podría sumarse -de no haber nublado- a la temperatura y a la humedad del ambiente para elevar la temperatura corporal de los corredores, que es una de las causas principales de la fatiga.



El favorito lógico es Kipchoge, quien, de ganar, se uniría al etíope Abebe Bikila y al alemán del Este Waldemar Cierpinski como dobles ganadores del oro olímpico en el maratón. Sería histórico.



Pero nada hay seguro para Kipchoge. El cronometraje ganador será "lento" -similar al de Río-, aunque ahora se cuente con la fibra de carbono y lo ganará quien tenga mayor tolerancia al calor... y el mejor "cierre".







¿QUÉ ESPERAR DE LOS MEXICANOS?



Juan Joel Pacheco es el más rápido de la delegación tricolor, tiene récord personal de 2h 09'45" y ocupa el lugar 56 entre los 106 confirmados.



Para Pacheco, igual que para todos, sería un error tratar de mejorar su récord personal. Lo razonable sería tratar de cruzar la meta en un lugar mejor al 56 que ocupa en el ranking de salida.



Los otros mexicanos en la carrera son Jesús Esparza y José Luis Santana.



Recuerda que correr es salud y algo más... mejor calidad de vida.







