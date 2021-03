Retiene EU a 3,500 niños migrantes en celdas

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 09:39 hrs.

Ante el creciente flujo de migrantes hacia EU desde la frontera sur, la Administración Biden está detiendo en cifras récord a menores no acompañados en celdas de retención para adultos por la saturación de albergues, según informó The Washington Post.Casi 3 mil 500 niños y adolescentes que cruzaron a EU sin un padre o tutor están detenidos en estaciones de la Patrulla Fronteriza, dentro de celdas de metal y concreto que fueron construidas para migrantes adultos. Esta cifra es la mayor registrada de menores en celdas para adultos.Los menores se encuentran en estos lugares mientras son trasladados a refugios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que se encarga del manejo de los niños y adolescentes mientras son ubicados con parientes o patrocinadores en el país.Según una revisión de datos hecha por el Post, los menores en esta situación esperan en la celdas, en promedio, unas 107 horas antes de ser trasladados a un refugio del HHS. Esta espera se ha visto agravada debido a la saturación de los albergues que, según datos del Gobierno, tienen al momento a más de 8 mil 500 menores migrantes en resguardo.El límite legal que los menores no acompañados pueden ser retenidos por las autoridades migratorias antes de ser entregados al HHS es de 72 horas.La última mayor cifra de menores migrantes retenidos de esta manera fue en junio de 2019, durante la Administración Trump, cuando hubo cerca de 2 mil 600 niños detenidos, según datos de la Oficina de Aduanas y protección Fronteriza.Aunque una instalación de la Patrulla Fronteriza que usaba celdas tipo jaulas fue cerrada en 2018, las condiciones en otras estaciones no son mejores, dijo el Post. Los menores esperan en celdas con pisos y bancas de concreto, austeras y abarrotadas, donde las luces permanecen encendidas 24 horas al día.