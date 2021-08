Retoman médicos protesta frente a Palacio Nacional

Médicos que atendieron área Covid y mantenían un plantón frente a Palacio Nacional hace dos meses en demanda de continuidad laboral, se retiraron con promesas de autoridades, sin embargo este martes regresaron para reclamar que no han habido avances.En junio, personal de salud de Oaxaca mantuvo por más de una semana guardias frente a las oficinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en espera de respuesta. Hoy, volvieron a manifestarse, acompañados de ex empleados de salud de Michoacán, Hidalgo y Estado de México."Nos dijeron que iban a recontratarnos, que esperáramos, que el Presidente cumpliría su promesa de no dejar sin trabajo a quienes atendimos a pacientes con coronavirus en la pandemia, con coraje decimos que nos han tomado el pelo, no hay respuesta", refirió una enfermera de Oaxaca."Aquí afuera escuchamos que el Presidente decía que no nos preocupáramos, que no nos iba a dejar sin trabajo, cómo no nos preocupamos si tenemos familia, si no tenemos dinero para llevar a nuestras casas, si ya todos estamos endrogados, nos decían héroes, ahora somos los que mendigamos trabajo. Nos quedamos esperando y ya ni las llamadas nos contestan los del Insabi por eso volvimos", añadió.Los manifestantes llevaron cartulinas en las que se lee: "Héroes para el pueblo, invisibles para el Estado", "Contratación inmediata a personal de salud", "Solicitamos cumplimiento a la promesa del Presidente", "Ayer héroes, hoy desempleados".