Revela Aguirre que Duván

tuvo Covid; lo desmienten

02 min 00 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 14:02 hrs.

El director técnico de Rayados, Javier Aguirre, reveló que el delantero Duván Vergara tuvo Covid-19, pero luego una fuente del Club de Futbol Monterrey aclaró que el "Vasco" fue impreciso al revelar el supuesto contagio.Vergara no jugó ante el Mazatlán el viernes 6 de agosto, porque presentó síntomas, pero la semana pasada reapareció en la Liga de Campeones de la Concacaf contra el Cruz Azul y también jugó el sábado ante el Pachuca en la Liga MX."Duván tuvo Covid, no estuvo en Mazatlán, lo tuve que aventar a los leones porque no tenía posibilidades; el chico me dio 60 minutos (ante Cruz Azul), 53 en otro, no podía más", dijo Aguirre en la videoconferencia de este martes en El Barrial previo a su visita a la Máquina Celeste.Más adelante, al hablar de las bajas que ha sufrido recientemente, Aguirre insistió."Tuvimos el contratiempo, sí, lo repito, de los dos seleccionados más lo de Duván de su Covid, pero está regresando físicamente", añadió.Sin embargo, luego de la conferencia de prensa, una fuente del club explicó que Vergara no tuvo coronavirus y que en todas las pruebas que le han practicado ha salido negativo.La fuente indicó que con Duván lo que pasó fue que al presentar síntomas previo al juego ante Mazatlán fue aislado."Duván ha dado negativo a todos los test que se le han aplicado, Con él se hicieron los protocolos de prevención de Covid, pero no tuvo, fue falsa alarma", dijo el informante.Trascendió que el club emitiría un comunicado para aclarar la confusión de Aguirre y también personal de su área de comunicación contactó por llamada telefónica a los medios de comunicación para explicar la situación.