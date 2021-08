Revisa FAA manejo de Boeing en temas de seguridad

Grupo REFORMA

La Administración Federal de Aviación está lanzando una revisión amplia de cómo los empleados de Boeing Co manejan los asuntos de seguridad en nombre de la agencia después de que algunos ingenieros de la compañía dijeron que enfrentan una presión indebida, según una carta de la agencia a la que The Wall Street Journal tuvo acceso.Una encuesta de la FAA realizada este año encontró que el 35 por ciento de una pequeña muestra de ciertos empleados de Boeing informaron problemas que incluyen presión y obstáculos a la transparencia. Algunos empleados encuestados, que forman parte de un grupo habilitado por la agencia para ayudar en su trabajo, dijeron que encontraron dificultades para ser transparentes con los reguladores, según la carta con fecha del 19 de agosto.Los reguladores de la aviación de Estados Unidos han confiado durante mucho tiempo en los empleados de las empresas aeroespaciales para que actúen en su nombre para realizar ciertas tareas, como aprobar ciertas evaluaciones de seguridad o aprobar aeronaves para la entrega.Los problemas citados por los empleados de Boeing en la encuesta "indican que el medio ambiente no apoya la independencia" de aquellos que están facultados para actuar en nombre de la agencia, según la carta, que fue firmada por Ian Won, gerente interino de la oficina de supervisión de Boeing de la FAA en el área de Seattle.Una portavoz de Boeing dijo que la compañía se toma "estos asuntos con la mayor seriedad" y está trabajando para reforzar la independencia de sus empleados que trabajan en nombre de la FAA."Hemos reforzado consistentemente con nuestro equipo que la autoridad delegada es un privilegio y que debemos trabajar todos los días para que se nos confíe la responsabilidad", dijo. Boeing ha ordenado que sus delegados de la FAA "deben recibir el mismo respeto y deferencia que se muestra a nuestro regulador".El gigante aeroespacial con sede en Chicago se ha enfrentado a reveses en los últimos años relacionados con cuestiones de ingeniería y calidad con varios programas comerciales, militares y espaciales.Los problemas citados en la carta de agosto son similares a algunos identificados por una encuesta interna de Boeing de 2016, que fue resaltada por una investigación del Congreso sobre dos accidentes fatales de los aviones 737 MAX del fabricante de aviones a fines de 2018 y principios de 2019, lo que llevó a Boeing a renovar la forma en que maneja los asuntos de ingeniería y llevó a los legisladores estadounidenses a exigir cambios en la forma en que los reguladores certifican que las aeronaves son seguras.La reciente encuesta de la FAA se realizó entre mayo y julio de este año, según la carta. Involucró a 32 empleados de aproximadamente mil 400 trabajadores de Boeing que trabajan en nombre de la FAA, según personas familiarizadas con el asunto.La carta decía que "las preocupaciones requieren una revisión objetiva y una mayor investigación de los hechos", lo que podría incluir una encuesta anónima e independiente de todos los miembros de lo que se conoce formalmente como la unidad de autorización de designación de organizaciones de Boeing.La portavoz de Boeing dijo que la compañía estaba trabajando con la FAA para seguir sus instrucciones.La carta de dos páginas incluía extractos de entrevistas con empleados de Boeing. Los empleados, que fueron citados de forma anónima, le dijeron a la FAA que la presión que sentían no era necesariamente abierta y también podría provenir de los ingenieros que presionan para cumplir con el cronograma."Siento una presión indebida, pero lo hago frente", dijo un empleado de Boeing en la carta y que fue citado por el diario estadounidense.La carta de la FAA decía que "la cultura empresarial de Boeing parece obstaculizar" que sus empleados autorizados por la FAA "se comuniquen abiertamente con la FAA". La carta citaba a un empleado de Boeing que le dijo a la agencia: "Soy muy consciente de que no se agradece que mencione los problemas".El mayor escrutinio se produce cuando la FAA se prepara para estudiar la cultura de la empresa, como lo exige una nueva ley federal que requiere cambios en la forma en que Estados Unidos certifica los aviones para el servicio comercial. Esos cambios se produjeron a raíz de los accidentes del MAX y después de que los legisladores estadounidenses criticaran a la FAA y su supervisión de Boeing durante el desarrollo de la aeronave.