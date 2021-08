Ricardo Margaleff encuentra un mundo

de posibilidades

Juan Carlos García

"Lo que sé de comedia lo sé por mis grandes maestros, humoristas, que todos me han enseñado: Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, César Bono, Flaco Ibáñez, Luis De Alba, Alejandro y Héctor Suárez, QEPD, han sido grandes profesores". Ricardo Margaleff actor, guionista y standupero

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ni congelado ni asustado, mucho menos deprimido o acongojado, quedó Ricardo Margaleff luego de que terminara su contrato de exclusividad con Televisa el año pasado.Más bien, se muestra motivado a ampliar sus horizontes y a fortalecer el peso de su nombre.El intérprete de Plutarco López en, uno de los unitarios más exitosos de la televisora de San Ángel, compartió que profesionalizó su entorno laboral y obtuvo más presencia en otras latitudes."Duré 25 años con la empresa y 20 tuve exclusividad. Fue muy bien desquitada, porque nunca dejé de trabajar. Y se viene el momento de la pandemia. Cuando me retiran el contrato y vi mucha gente que se deprimió, no sabía qué hacer."Para mí, todo cambió, se abrió un abanico de posibilidades. No tenía mánager y ya tengo uno. Ahora tengo gente que me maneja en Estados Unidos, España, Colombia. Estoy haciendo muchos castings y me estoy redireccionando", comentó Margaleff en entrevista.El comediante, actor, bailarín, guionista y standupero de 44 años aún es parte del elenco de, y tiene la incógnita de si Plutarco regresará apara su última temporada."Plutarco López me ha abierto muchas puertas y dejó algunas entreabiertas. Todavía está la incógnita de si regresa, porque en la última temporada se sube a un avión y cae en el Triángulo de las Bermudas."Aunque me identifican mucho como comediante, y Plutarco me acercó muchísimo al público, creo que también me da el paso a todos los castings que he hecho para cine, televisión, streaming y sin quedarme con el paradigma de hacer lo mismo en la comedia".Por sus tiempos de trabajo actual, Margaleff no pudo participar en, pero contempla algunas propuestas con Comedy Central y tiene el deseo de colaborar enAdemás, visualiza fehacientemente su deseo de probar en otros terrenos histriónicos para deshacerse de clichés."Programas de comedia he hecho cuatro o cinco e hice muchas telenovelas, el género del melodrama fue parte de mi formación. En algunas de las telenovelas mi personaje estaba en un tono cómico."La verdad es que es un género que me gusta. Me encantaría poder hacer en teatro todo un drama, pero yo estoy abierto a todas las posibilidades, a cine de otro tipo, a series de televisión de otro tipo", manifestó el actor, quien recientemente le puso voz a Tim en la versión en español deMargaleff, quien estudió licenciatura en artes dramáticas, afirmó que está trabajando en su propio show de standup, concentrado en experiencias propias y relacionadas con amor de pareja, familia y amistades.