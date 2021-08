Ronaldinho en Querétaro: capricho y error.- Ríos

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 11:30 hrs.

Adolfo Ríos, quien fuera director deportivo del Querétaro, aseguró que Ronaldinho nunca debió llegar a los Gallos.El astro brasileño se sumó al club queretano en 2014, proveniente del Atlético Mineiro brasileño, ya en la parte final de su carrera."Yo era el director deportivo, pero yo no traje a Ronaldinho, fue una decisión de los dueños. Yo me di cuenta una semana antes de que él llegara, a mí no se me preguntó, quien paga manda", explicó Ríos en entrevista con Mediotiempo."Si me preguntan a mí, Ronaldinho nunca debió llegar a Querétaro, porque se trata de dejar escuela, de buscar trascender dentro y fuera de la cancha y no un jugador que fue figura en su momento, pero ya no tenía mucho que aportar en lo futbolístico y menos en lo social, por esa forma de vida que él regularmente ha manifestado y que en Querétaro también se dio esa fiesta que él lleva de la mano".El ex dirigente de los Gallos Blancos aceptó que por eso decidió irse del conjunto queretano."Fue una de las situaciones por las cuales al término del torneo decidí dar un paso al costado; presenté mi proyecto, en ese proyecto no estaba considerado Ronaldinho, me dijeron que no iban a tomarlo", apuntó."Hay proyectos y esos tienen que ver con el trabajo, con el compromiso, con lo que vas a dejar; los dueños pagaron lo que pagaron, si me dices si valió la pena o no, en lo futbolístico no; sí el nombre del Querétaro se puso a nivel mundial, sí, pero que haya dejado un legado importante en una institución, yo no lo veo así".De la mano de Dinho, el Querétaro llegó a la Final del Clausura 2015, que perdió 5-3 global ante Santos.