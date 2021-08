Sabor a recuerdo

Yo no, pero mi marido parece que ya llegó a esa edad en la que vive de puros recuerdos, porque ahora se le metió en la cabeza que quería llevarnos a comer al antiquísimo Restaurante Al, que tiene toda la vida y tantito más en la Calzada Madero, si no me equivoco el más antiguo de Monterrey, a la par de las ideas de mi viejo (al que ora sí hace sentido decirle "mi viejo").



Por mi mera vocación de investigadora culinaria le dije que sí. Ódiame si quieres, pero no es algo que yo hubiera aceptado en mi faceta de sampetrina normal. O sea, con Amazon ya no tenemos que ir a la Calzada Madero a comprar estambres en madeja, tornillos a granel o refacciones para el vocho, mucho menos iría yo a comer. Está horrible, sucia, descuidada y sitiada por franeleros.



El Al no se queda atrás. O, mejor dicho, sí se quedó atrás. Está donde lo dejamos de niños, el recuerdo casi exacto que yo traía en la mente, de aquel chorizo de local como los de antes, donde veía con cara de guácala cómo mi papá se sentaba a tomarse un caldo macabro lleno de pellejos, dientes y tripas que después supe que le llamaban menudo.



Ese olor, Dios mío, es el mismo. No sé si es el menudo o es naftalina lo que percibo, pero me da un tufo a esos eternos domingos que llegué a odiar en la infancia, esperando que mi padre terminara de leer tooodo el periódico, desde Catón el Censor hasta Benitín y Eneas.



Mi marido también se desencantó un poco cuando llegamos. Nos pasa a todos. Como tratar de ver de nuevo Los Polivoces o Ensalada de Locos, creyendo que te van a hacer la misma gracia que hace 40 años. Créeme, mejor quédate con la añoranza, que es en realidad la que entusiasma.



El Al te recibe con su fachada sucia y aporreada. Parece que no le han metido un quinto desde su fundación en 1940. Cuenta la leyenda que se iba a llamar El Alaska, pero, tan pronto colocaron el anuncio, una tormenta lo destruyó parcialmente y quedó rebautizado como "El Al", porque ya no hubo presupuesto para arreglarlo... hasta la fecha.



A pesar de todo, por dentro tiene dignidad, incluyendo ese espacio al fondo que agregaron después, que luce renovado para darle cierta "elegancia" a la ambientación. El resto de las paredes denotan el pasar de los años con recubrimientos de pintura y azulejos de varias etapas, como un árbol milenario nos revelaría su edad en capas de corteza.



Los espejos en los muros completan la decoración, rotos o astillados todos ellos. Y no sé en qué momento empezarían a contar los 7 años de mala suerte, pero por lo pronto ya van dos con la pandemia.



Las mesas siguen llenas de esa clase media aspiracionista que es oficialmente repudiada por el régimen populista de este País, gente trabajadora que llega a reconfortar el paladar y la cartera con esta rica cocina casera de precios muy accesibles.



La lengua lampreada (200 pesos) es obligada. Y si quieres ir a la par de las costumbres de la Calzada Madero, tampoco te puedes perder el hígado encebollado, a la parrilla o a la mexicana (115 pesos).



Otros sabrosos y tradicionales platillos son el pozole rojo (100 pesos), el puchero (120) o el cortadillo de res (120 pesos), que aquí se acompañan con bolillo por decreto. Si quieres tortillas habrá que pedirlas como favor especial.



La relación sabor-precio es magnífica y eso es lo que mantiene a este legendario lugar siempre vigente. Cuando llegó la cuenta mi marido sonrió. Cumplía ambas de sus fantasías a la vez, la de siempre, la de ahorrarse unos pesos, y esta nueva de regresar con su propia familia a donde él iba de pequeño con sus padres. Gracias Al por aún existir (¿subsistir?) para hacerlo posible.







CON CATEGORÍA EN EL BARRIO



No me gustaría dejar a las fifís sin opciones más allá de la loma. Olvídate del Al, no te vaya a salir roña, también hay otras experiencias más finas y sensoriales, como la del Café Belmonte, donde puedes vivir la aventura del Centro en un lugar con clase.



Está muy bonita, casi espectacular, esta antigua casona que mantienen escenográficamente perfecta. Por las mañanas es un lindo cafecito con buen desayuno y por las noches se convierte en un bar con música y chorcha en su azotea, todo en un atractivo entorno del siglo antepasado.



El café es buenísimo, con métodos manuales de prensa francesa, sifón japonés o menjurjes mexicanos que saben a gloria. El menú va desde el típico machacado, chilaquiles o la torta de barbacha por la mañana hasta pastas y salmón por las noches.



Obvio que vas a pagar un poco más, pero tampoco te asustes, ni de chiste llega a esos montos a los que nos han mal acostumbrado en el reino de San Piter.







