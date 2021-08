Sale Davis ileso de percance aéreo

Pedro Roman Zozaya

Hora de publicación: 17:43 hrs.

El campeón Gervonta Davis recibió una sacudida este sábado de vida o muerte.El avión privado en el que viajaría el peleador de 26 años y quien es actualmente el campeón Superligero de la AMB sufrió un percance."El avión ni siquiera despegó. Despegó, pero no despegó. Dios mío. Estoy bien, es sólo que mi trasero está caliente, estoy sentado en este cemento caliente", dijo Gervonta, quien no pelea desde junio pasado cuando venció a Mario Barrios por nocaut técnico en el 11.Davis trasmitió en vivo en sus redes después del percance, incluso, había publicado unas fotos previo al despegue. Viajaba con amigos y familiares."Para todos los que quieran volar en avión privado, creo que es la última vez. Estaré conduciendo o tomando un tren mejor", dijo durante en vivo.Al final, todo terminó en un susto. No hubo pérdidas humanas, pero Davis señaló que no volverá a subirse a un avión privado.