Salud contra los pobres

Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés

en EL NORTE

4 min 30 seg

De acuerdo con los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2018-2020, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de la población nacional con carencia de acceso a servicios de salud en México pasó de 16.2% (20.1 millones) en 2018 a 28.2% (35.7 millones) en 2020. Esto significa que hubo un aumento de 15.6 millones de personas que declararon "no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada". La reducción de la cobertura afectó sobre todo a la población que vive en situación de pobreza extrema. En dicho grupo, el porcentaje de personas desprotegidas se duplicó, al pasar de 25.6% a 57.3% en ese mismo periodo. Tales cifras indican que más de la mitad de la población más pobre de este país carece de acceso regular a servicios de salud. Para colmo, esta caída sin precedentes se produjo en medio de una pandemia que incrementó considerablemente las necesidades de salud.



El análisis de los datos apunta a una causa fundamental de este trágico retroceso: la desaparición del Seguro Popular. Si bien no resolvió todos los problemas del sistema de salud, el Seguro Popular sí logró incrementar casi cuatro veces, en términos reales, el presupuesto de la Secretaría de Salud, lo cual permitió ampliar la cobertura de servicios a más de 50 millones de personas. Gracias a ello, mejoraron notablemente los niveles de protección financiera de los hogares más pobres de México. Sin embargo, a finales de 2019, el Congreso derogó, sin ningún fundamento técnico, las reformas que habían dado lugar al Seguro Popular y creó en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), una agencia prestadora de servicios para la población sin seguridad social que restauró el sistema corporativista de salud existente en el México de los años setenta del siglo pasado. Los resultados de su pobre diseño y torpe implantación están ahora a la vista: llevó la cobertura de servicios de salud al nivel de 2008. En sólo dos años de operación produjo un retroceso de doce años en un rubro vital del bienestar.



La evolución reciente de la pobreza en nuestro país reafirma lo que hemos señalado antes: el Insabi es inseguro e impopular. Es inseguro porque al restringir el acceso a la atención de la salud está forzando a la gente a utilizar los servicios del sector privado, lo que aumenta su riesgo de incurrir en gastos catastróficos y empobrecedores. Es impopular porque, como lo demuestra claramente el informe del CONEVAL, su operación está afectando sobre todo a los hogares de menores recursos, en particular a la población que vive en condiciones de extrema pobreza.



Los datos de la medición 2018-2020 del CONEVAL contrastan con los informes anteriores de esta misma agencia, los cuales demuestran que entre 2008 y 2016, durante el periodo de operación del Seguro Popular, la "carencia por acceso a servicios de salud" se redujo en más de 50%. Ningún otro indicador de política social evaluado por el CONEVAL (rezago educativo, carencia por acceso a seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia por alimentación nutritiva y de calidad) mostró un desempeño tan positivo. Ahora la carencia por acceso a servicios de salud es justamente el indicador que peor desempeño muestra: aumentó 78%. Es decir, los programas de salud dejaron de ser los que más contribuían a superar la pobreza y en cambio se convirtieron en los que más contribuyen a ahondarla.



La reducción del acceso a servicios de salud resulta particularmente absurda en medio de la crisis sanitaria más grave de los últimos cien años. Cualquier gobierno razonable hubiera aumentado su gasto en salud para ampliar la oferta de servicios durante una pandemia. La actual administración federal hizo exactamente lo contrario: recortó el gasto y abatió la cobertura. Además, ha manejado la pandemia de forma errática y su mala gestión ha producido varios cientos de miles de muertes evitables.



La principal obligación de un gobierno es proteger a su población, especialmente durante una emergencia. Sólo un régimen clasificable propiamente como "neoliberal" daría tan baja prioridad al cumplimiento de esa obligación. Ningún gobierno que se ostente como progresista puede dejar sin servicios de salud a los más pobres, sobre todo cuando más los necesitan. Como bien señala Viri Ríos: "No hay un fracaso más grande para el Gobierno que su sistema de salud". En efecto, la transformación tan promovida nos ha dejado un sistema de salud que atenta contra los pobres. Es hora de rectificar.





Julio Frenk es Rector de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud de México (2000-2006).

@julio_frenk



Octavio Gómez Dantés es Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública.