Salva agente a pareja de perder dinero en cajero

Viridiana Martínez

Nicolás A salvó a una pareja de ser víctimas por segunda ocasión de un robo a través de trampas que colocan delincuentes en cajeros automáticos.El elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se encontraba en servicio el domingo pasado cuando le llamaron para que acudiera a la plaza en Santa Clara, Ecatepec, Estado de México.Al llegar encontró a un hombre y una mujer quienes dijeron no podían sacar el dinero que habían retirado pues aparentemente se había trabado.Tras hacer una evaluación el elemento les dijo que posiblemente había una trampa y así fue se dio cuenta de que habían puesto una regleta en el apartado donde sale el dinero que obstaculizaba su salida.De acuerdo con la capacitación que le han dado para estos casos usó una navaja para despegar el objeto. Tras unos segundos lo logró y pudo sacar el dinero que estaba atorado y dárselo a los afectados.El objeto que utilizan es usualmente una tipo regla de metal, a veces la adhieren con pegamento y tras ver que los usuarios se van del lugar, regresan para quitarla y llevarse el dinero."Me dieron las gracias porque ya me habían dicho que ya les había pasado", dijo, sin embargo, la primera ocasión no pudieron recuperar su dinero."Como siempre (me sentí) orgulloso de ser policía y hacer un bien a la ciudadanía", expresó.Aconsejó que al usar un cajero y ver que no da efectivo, lo reporten al banco o al 911 para que lo revisen.Esta es una práctica que funciona debido a que es difícil detectarla y muchos desconocen este modus operandi, dijo.Hay otro tipo de robos alrededor de los cajeros automáticos, hay quienes colocan mini cámaras en el teclado para grabar el NIP de los usuarios, regularmente adultos mayores.Después alguien se acerca para ofrecer ayuda e intercambian la tarjeta para quedarse con la original y después extraen el dinero con la clave que tienen grabada.Recomendó no pedir o aceptar ayuda de extraños sino ir acompañados por conocidos para hacer movimientos.Durante los últimos dos años el oficial ha recuperado en alrededor de diez ocasiones dinero de trampas en diversos puntos de la zona metropolitana como el domingo, dijo.