San Cadilla

CAUSA REVUELO ESTATUA DE GIGNAC



¿Quién les dijo lo de la estatua de Gignac?, ¿quién pasó la información?, ¿por qué la tiene?, ¿Que no había un contrato de confidencialidad?



Ésas y muchas más preguntas se escucharon ayer desde muy temprano allá en las oficinas de Cemex, en Sinergia Deportiva y hasta en las conversaciones telefónicas entre personal del Club Tigres.



La nota que publicó CANCHA de la escultura de André-pierre Gignac cimbró el futbol regio y el teléfono de nuestro francés, Jesús Carvajal Zamonsett, no dejó de sonar durante tooodo el día.



"Desde muy temprano se empezaron a preguntar en Cemex, en Sinergia y en Tigres quién filtró la información, Sanca, los sacaron bien gacho de onda, no lo esperaban, sobre todo porque hasta contratos de confidencialidad tienen firmados", me comentó mi Judas Sinérgico.



"Ya después de mediodía se calmaron las aguas, sobre todo porque lo que se publicó es verdad, y se pusieron de acuerdo para no hablar de la estatua, no van a dar declaraciones".



Síganle...







SIN COMENTARIOS



Yefectivamente, la postura del Club Tigres fue muy breve y concisa: "Por el momento no haremos comentarios sobre ese tema".



#EstoEsTigres



Síganle...







PEEERO...



Estaba comiendo en mi casa de Colorines cuando recibí una llamada de mi Judas Cemex, quien se sabe de todas todas de lo que pasa en Ti-gue-res, en lo administrativo y en lo deportivo.



Dejé a un lado el rico salmón que me preparó Doña Sanca para tomar mi ¡Phone 12 Pro Max y contestar.



"¿Ya supiste todo el desmadre que causaron con lo de la estatua de Gignac?", me dijo mi juditas, quien ni siquiera me saludó.



"Ya tuvieron que tocar ese tema y lo que decidieron es que la estatua de Gignac seguirá guardadita porque primero se está viendo lo de la remodelación del Estadio Universitario y ya después verán dónde la pondrán, cuándo la develarán y qué show van a hacer.



"Nadie va a tocar ese tema, ya se habló con todos los involucrados con la escultura y se volvió a recalcar que cero comentarios".



No, pos' me queda claro que nadie del Club Tigres abrirá el pico, pero mis Juditas no fallan y son muy buenos para soltar la sopa.



Informados están.







BUEN DETALLE, TIGRES FEMENIL



El buen futbol, los goles, los triunfos y los títulos están acercando cada día más a Tigres Femenil y a su afición.



Y es que las bicampeonas de la Liga MX Femenil están haciendo buena química con sus seguidores, quienes al término de cada juego como local esperan a las jugadoras para tomarse la foto y pedir el autógrafo.



"Hoy no te voy a hablar de que Tigres Femenil está compitiendo contra sí mismo en la Liga MX Femenil, de que después de tres jornadas tiene sólo un gol en contra y suma 12 a favor ni que le llegan muy poco y generan por juego mínimo 10 ocasiones de gol", me comentó mi Judas Femenil, quien está muy cerca de las pupilas de Roberto Medina.



"Hoy te quiero hablar sobre el arrastre que está teniendo este equipo. En cada partido de local, cada vez es más el público que se queda a esperar a las chicas. Hay cientos de aficionados que esperan a las jugadoras para la foto, es más, se hacen largas filas para esperar a Las Amazonas a un lado de la TigreTienda en el Estadio Universitario, hasta a las hermanas de las jugadoras ya les piden foto".



Bien por ellas, que están generando su público y al que le están respondiendo con mucho espectáculo.







LE DIJO NO A RAYADAS



Eran pasadas de las 12:50 de la noche y me estaba preparando para meterme de lleno a los Olímpicos cuando mi Judas BBVA, quien tiene su oficina en el estadio de La Raya, me mandó un mensaje por Telegram para decirme que María Eugenia Pérez, "Capi Lu" pa' la raza, le dijo no a Duilio Davino y no será la Directora Deportiva de las Rayadas.



¡¡¡Sopas!!!



Pero ahí no quedó la cosa.



El presi de los Rayados estuvo ayer en El Barrial, pero por rumbos que casi no pisa en esas bellas instalaciones de primer mundo.



Davino se echó la vuelta a las canchas que están más alejadas de las que son del equipo varonil para hablar con las Rayadas, aunque usted no lo crea.



Mi Judas Jugadora Rayada, o sea mi comadrita de toda la vida, me comentó que ahí anduvo el presi y cuando lo vieron llegar, pues todas sorprendidas, pero a la vez esperando la bomba de quién sería la nueva directora del equipo, ya que el 31 de julio era la fecha límite para tenerla.



"Creíamos que nos iba a decir ya quién era la nueva directora, pero fue todo lo contrario. Nos dijo que aún no la tenían, que unas opciones que tenían se habían caído, pero que seguían en la búsqueda, que no nos preocupáramos, que el plan seguía tal cual, de tener una mujer al cargo del equipo como directiva y que siguiéramos trabajando bien", eso me contó mi comadre que les comentó el presi albiazul.



Lo que también me informó es que a ella, su Judas, porque ellas también tienen los suyos ahí, le aseguró que la cosa va un poco retrasada.



"Mi Juditas, como dices tú, me contó que van algo retrasado con eso, pero sí se va a hacer, que nuestro equipo se desvincula de Fuerzas Básicas sí o sí y que vendrá una nueva cabeza y es mujer", me soltó mi Rayadita de oro.



Ni modo, Duilio, a seguir chambeando, pero sería bueno que tengas muuuy claro el proyecto de Rayadas porque si no van a seguir siendo segundonas de la Liga MX Femenil... y de la Ciudad.



¡¡¡Ups!!!, ¿lo pensé o lo escribí?







VIENE EN CAMINO FAMILIA DE FLORIAN



Una motivación extra tendrá el sábado Florian Thauvin, "Flo" pa' la raza, cuando se midan los Tigres al Santos, en lo que pinta para ser su debut con los felinos.



Y es que su esposa y su bebé ya vienen para Monterrey.



"En camino de nuevos horizontes", dejando atrás Francia y sus playas en la Côte d'Azur, escribió ayer la señora del refuerzo francés en su Instagram.



Ahora sí, mi "Flo", ya tendrá con quién ver la televisión de 55 pulgadas que tiene en la sala y desde donde alentó al Olympique de Marsella, a los Tigres, al Tri Olímpico y hasta a Matheus Dória, defensor de los laguneros y ex compañero en el OM.







LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS



Las reglas cambian, como en el Big Brother.



El doctor Manuel de la O, y Salud doblaron las manitas y hasta el lunes entra en vigor el nuevo reglamento. Tigres se salió con la suya y jugará mañana con aforo del 50% para no afectar su logística.



Eso me recordó lo que una vez me dijo mi Tía La Rica: hasta el lunes empiezo la dieta y a hacer ejercicio... ¿y por qué hoy no?







