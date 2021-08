Saturan llamadas por Covid infantil

El celular de Arianna Huerta, especialista en Infectología Pediátrica, está saturado de mensajes y llamadas en las que padres de familia le piden atender a niños con síntomas de Covid-19.Ella es doctora en el Hospital Infantil Privado de la Ciudad de México. En la actualidad, atiende el doble de casos de niños con síntomas del virus, en comparación con la primera y segunda ola de contagios.Incluso, los padecimientos que presentan los menos son más severos. Al día, da consulta a 10 menores con síntomas de coronavirus."Esta (ola) es la que está siendo un poco más fuerte o avasalladora con los niños y los pacientes adolescentes. Sí, definitivamente, tengo más niños con mucho más fiebre, con mucho más datos."Ahorita tú ves mi teléfono está lleno de mensajes, lleno de llamadas de niños que requieren de atención", comentó la doctora Huerta en entrevista con REFORMA.Explicó que una de las razones por las que el virus está afectando a más niños, es por la demografía, que es un término utilizado en epidemiología.Es decir, que el virus no ocasiona mayores afectaciones a grupos vulnerables o personas vacunadas contra la enfermedad, pero ataca a personas no protegidas, como lo son los niños."Lo que nosotros estamos viendo como pediatras, es que los niños se están infectando con síntomas más severos, que muchos de ellos requieren más hospitalización de los que vimos el año pasado."Mi experiencia ha sido que me contactan los papás, los papás llevan a los niños a algún lugar, a alguna reunión, a alguna fiesta y los primeros que caen enfermos, son los niños. Entonces, empiezan con fiebre de alto grado, que no lo estábamos viendo mucho en la primera ni en la segunda ola", puntualizó.La especialista consideró que en estos momentos no deberían regresar los niños a las escuelas, debido a que el País está en el peor momento de la pandemia.También, subrayó la necesidad de que los menores sean vacunados contra el Covid-19, para lograr inmunidad de rebaño y evitar decesos."Desgraciadamente, nuestro Gobierno no se está guiando por ciencia, no sé la verdad cuál sea el argumento, si político, no tengo la menor idea, pero no está teniendo una guía a través de la ciencia."No se puede dar un regreso a clases porque no va a ser un regreso a clases seguro, desde el momento en el que no se asegura la vacunación de los maestros, en las cuales, ya perdieron inmunidad. Debe de darse un refuerzo, lo acaba de decir Cansino, se tiene que dar un refuerzo a los seis meses", agregó.