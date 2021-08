Se acaban filas en módulos de vacunación en Monterrey

Leonardo González

Hora de publicación: 15:27 hrs.

De haberse formado filas kilométricas en la mañana, para las 14:00 horas en el módulo de la Explanada de los Héroes prácticamente desaparecieron y sólo quedan decenas de personas formadas.La lluvia ayudó también a que la fila se esfumara, pues muchos abandonaron sus lugares y dijeron volverían más tarde.La mayoría de las personas que salieron después de las dos de la tarde reportaron haber sólo unos minutos en todo el proceso.Consuelo Ontiveros dijo que llegó después de las 14:20 horas y salió en media hora ya vacunada con sus dos dosis."Estuvo bien rápido", platicó, "estuvo todo muy bien, acababa de llegar y no se me hizo difícil a mí. Me dijeron que era mejor en la tarde para que hubiera menos gente y si fue cierto. Ya deperdido tengo las dos dosis para que no nos de tan fuerte y también hay que cuidarnos".En otros sitios como el Estadio Borregos también la fila se diluyó pasando el mediodía.