Se acerca Johan Vásquez a la Serie A

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las horas de Johan Vásquez con Pumas están contadas, el central está por cerrar un arreglo para enrolarse con el Genoa de Italia.La directiva auriazul está ultimando detalles con el conjunto italiano, ya que solo esperaban a que el defensa terminara su participación en los Juegos Olímpicos para darle trámite al traspaso.Vásquez manifestó desde hace varios meses su deseo de salir a Europa, luego de que se le presentaron dos ofertas.Pumas va a darle todas las facilidades para emigrar, ya que económicamente los universitarios necesitan de ese ingreso para sanar sus finanzas.El zaguero regresó ayer de su participación en los Juegos donde logró la medalla de bronce con el Tricolor y, aunque recibirá unos días de descanso, es probable que ya no vuelva a los entrenamientos con los auriazules porque su traspaso con el Genoa está muy avanzado.Esta salida llega en uno de los peores momentos para Pumas, ya que Nicolás Freire se encuentra lesionado y el equipo suma dos derrotas consecutivas en Liga, no conoce la victoria, apenas suma un gol por cinco en contra, y tendrá que suplir la baja improvisando, como lo ha venido haciendo hasta ahora.Vásquez, de 22 años, llegará a un equipo de media tabla en la Serie A, y que en la temporada pasada terminó en el lugar 11, sin tener chance de meterse a puestos europeosEn Pumas tienen en la mira al uruguayo Emiliano Velázquez, quien terminó contrato con el Rayo Vallecano de España, que no lo tiene entre sus planes, ya que a lo largo de 4 temporadas, quedó a deber y estuvo lejos del rendimiento que esperaba el conjunto español.@ABenitezCANCHA