Se degrada 'Henri' a depresión tropical

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Fotogalería

'Nos salvamos'

Hora de publicación: 19:23 hrs.

"Henri" se degradó la tarde de este domingo a depresión tropical, horas después de tocar tierra en el noreste de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).Más de 90 mil habitantes del noreste de Estados Unidos se encontraban sin electricidad este domingo. Más de 59 mil personas en el estado de Rhode Island, 22 mil en Connecticut, 5 mil en Nueva Jersey y 5 mil en Massachusetts fueron afectadas por un corte de corriente eléctrica este domingo, informó el sitio poweroutage.us.En su boletín más reciente, el NHC dijo que "Henri" registraba vientos máximos de 56 kilómetros por hora, frente a los 120 km/h que registraba el sábado en el mar.Tocó tierra como tormenta tropical en Rhode Island a las 12:15 locales, tras degradarse desde huracán categoría 1 más temprano."'Henri' se debilita, pero aún se espera que produzca fuertes lluvias e inundaciones en partes del sur de Nueva Inglaterra y los estados del norte del Atlántico medio hasta el lunes", advirtió el NHC.Por su parte, el Presidente Joe Biden pidió a la población monitorear la situación y estar preparados en sus casas y el vecindario."Asegúrense de tener provisiones para su hogar, incluidos los medicamentos necesarios, alimentos, agua y radios a batería en caso de cortes de energía prolongados", advirtió el Presidente durante una conferencia de prensa al final de la tarde.El noreste de Estados Unidos generalmente no se ve afectado por tormentas de este tipo, que suelen alcanzar más bien a los estados más al sur, como Florida o Luisiana.A medida que la superficie de los océanos se calienta, los huracanes se vuelven más poderosos, dicen los científicos. En particular, representan un riesgo cada vez más importante para las comunidades costeras.Si bien el Gobernador de Rhode Island, Dan McKee, dijo que hubo "fuertes inundaciones" en algunas áreas, las reacciones iniciales de algunos residentes parecen indicar que la tormenta no fue tan fuerte como se esperaba."Nos salvamos", dijo a la AFP James Kiker, residente de Newport, el domingo por la mañana, y señaló que vio "pocos daños" en su zona, con algunas ramas rotas.Se esperan entre siete y 15 cm de precipitaciones en toda la región, y hasta 25 cm en algunos lugares, según el NHC.Por la tarde, sin embargo, el NHC levantó todas sus alertas de inundaciones costeras.Con información de AFP