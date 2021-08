Se desgaja cerro en Vallarta por lluvias y obra clausurada

01 min 30 seg

Martín Aquino

Hora de publicación: 19:32 hrs.

La parte de un cerro colapsó a causa de las lluvias y por los trabajos de una construcción que había sido clausurada en las inmediaciones de la playa Amapas, en Puerto Vallarta.De acuerdo con datos de Protección Civil del Municipio, el derrumbe que "desapareció" un tramo de la Calle Santa Bárbara, en la Colonia Amapas, fue por consecuencia de las lluvias y por la construcción de un inmueble en esa área; no hay personas lesionadas."Se debió al reblandecimiento de la tierra por las últimas lluvias que se han registrado, no hay lesionados, pero se tuvo que evacuar a los habitantes de dos propiedades aledañas que corren riesgo de derrumbe", informó la autoridad municipal."A las copiosas lluvias hay que agregar que el derrumbe fue dentro de una construcción que estaba clausurada, por lo que no hubo pérdidas humanas que lamentar. En este momento siguen evaluando la situación para ver si hay necesidad de emprender otras acciones", añadió.Por su parte, Protección Civil del Estado informó que a causa del desprendimiento de una parte de la ladera se afectó la vialidad, y se comprometieron los cimientos de un domicilio, así como la red de agua potable y drenaje.