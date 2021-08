Se deslinda Hernández de 'golpes' a Marcelo Ebrard

Francisco Morales V y Erika P. Bucio

Hora de publicación: 21:38 hrs.

En una nueva jornada de polémica sobre su cese como Agregado Cultural de México en España, el escritor Jorge F. Hernández aseguró que él no tuvo la culpa de los golpes políticos que por este hecho ha recibido el Canciller Marcelo Ebrard.Invitado por la Red de Exalumnos Septién a una mesa de diálogo sobre los retos del periodismo en el siglo 21, Hernández se deslindó este martes de los intereses políticos en el caso, específicamente en lo relativo a la sucesión presidencial, que han sido citados por Enrique Márquez, quien renunció a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la SRE."Yo no fui el que provoqué que salieran dañados ni la Embajadora (María Carmen Oñate), con la cual yo estaba cuando se desató la noticia (del despido), y más cuando se me acusó de una barbaridad, que es misoginia", expuso."Yo no provoqué que golpearan a Marcelo Ebrard. La decisión, hasta donde yo creo, no la tomó él; la tomó el Dr. Enrique Márquez, que ya presentó su renuncia", abundó.En la mesa de diálogo, en la que Hernández fue presentado como víctima de la censura gubernamental, el ex funcionario reiteró que él no buscó la posición en la que se le ha colocado."Hoy me siento muy contenido, arropado, muy agradecido porque todas las personas que han externado su solidaridad, su sorpresa, su hartazgo ante el marasmo de desinformación, a partir de una noticia que no merecía, sinceramente... yo no merecía convertirme en paladín de la lectura por placer, pero qué bueno que así me nombraron", declaró.Con ello, el autor se refirió a la columna periodística que, asegura, le costó el cargo, en la que critica una disertación sobre la lectura de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, y a quien se le percibe como cercano a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador."Yo tampoco fui culpable de que saliera el tema de Palacio, ni de la 'Primera no-dama', o la 'No-Primera dama', o como quieran llamar. Yo no soy responsable de eso. Soy responsable de lo que escribí y reconozco que a mí, en realidad, no se me impidió publicar ese texto", relató.Tras las últimas declaraciones de Enrique Márquez, quien la mañana de este martes reveló con Aristegui Noticias su informe sobre el despido y aseguró que el escritor llamó a la Embajadora Oñate con un apelativo misógino, Hernández se mantuvo en que aquello es una mentira y aseguró que le queda mucho por hacer."Una metáfora desafortunada es que (Márquez) dice que tanto él como yo nos encaminamos al cementerio de los elefantes. Eso lo dice un moribundo, yo no; yo todavía tengo mucho circo por delante, porque yo me dedico a leer, a escribir y a hacer dibujitos", zanjó.En la mesa de diálogo, que puede consultarse en la cuenta de YouTube de la Red de Exalumnos Septién, participaron también el académico Raúl Trejo Delarbre y las periodistas Akiko Montes de Oca y Karina Álvarez.En el informe que Márquez elaboró para la Cancillería, acusa a quien era el Agregado Cultural en España de imitar y burlarse de la Embajadora Oñate, a quien supuestamente habría llamado "viuda borracha" en una comida privada en la que él ni la aludida estuvieron presentes.Fechado el 6 de julio, el documento fue revelado 49 días después, cuando la renuncia de Márquez al puesto ya está sobre la mesa, para hacerse efectiva el próximo 1 de septiembre.En el trasfondo de su salida, además de polémica por el despido de Hernán, está el posterior nombramiento de la nueva Agregada Cultural, Brenda Lozano, quien ha sido duramente señalada por algunos sectores de la llamada "4T" por haber sido crítica de la gestión presidencial de López Obrador, quien incluso se subió al tema y sugirió al Canciller Marcelo Ebrard no consumar la designación y considerar en su lugar a una poeta indígena del Istmo, o "mexica", según dijo.En el informe en el que Márquez acusa los supuestos dichos de Hernández, se indica que el escritor, al regresar de sus vacaciones en México, del 21 de junio al 5 de julio, fue interpelado por la Embajadora "en el sentido de que, en medio de una comida que sostuvo el Agregado Hernández con varios amigos el martes 29 de junio en la Ciudad de México, después de hacer bromas y de imitarla, él se expresaría de ella diciendo que era 'una viuda borracha'".Según el todavía Director Ejecutivo de la Diplomacia Cultural de la SRE, horas después el mismo Hernández le confesaría vía telefónica el "motivo de la interpelación de la Embajadora Oñate y que ésta se había enterado de lo ocurrido por un amigo cercano de ella radicado en la Ciudad de México".Ahora se sabe que ese amigo, y del que Hernández sólo se había referido como "un advenedizo", es el escritor Bruno H. Piché, al que Márquez llamó "Bruno Hernández Piché" en la entrevista que concedió a Aristegui Noticias.La revelación del informe en el mismo medio trajo un nuevo choque de versiones entre Hernández y Márquez.Contactado por REFORMA, el escritor, como lo reiteraría por la noche en el encuentro de Exalumnos Septién, rechazó haber agraviado a la Embajadora en España llamándola "viuda borracha"."Ese señor MIENTE, los términos que menciona son para apuntalar la calumnia de acusarme y aumentar la confusión que él mismo causó", respondió el novelista a este diario por medio de WhatsApp.De acuerdo con el relato de Márquez, Oñate y él mismo le pidieron a Hernández que señalara a quien lo estaba difamando, sin que el escritor lo hiciera. Y así transcurrieron 32 días y, el pasado martes 3 de agosto, la "situación se salió de control" y comenzó a salir información."Yo informé a su debido tiempo a mis superiores, y habiendo sido preguntado por la Embajadora le confirmé que lo único verídico de las acusaciones de Piché era que no la había maltratado de ninguna manera y CONSTA que estábamos juntos cuando Márquez publicó su desesperado 'Alcance' con la mentira de la misoginia (que en realidad lleva tatuada en su piel y en su lamentable manera de ser)", informó Hernández a REFORMA.En dicho "alcance", el jefe de la Diplomacia Cultural sostenía públicamente que lo separaba del cargo por "comportamientos graves y poco dignos de una conducta institucional" (aunque en otro comunicado eliminaría la palabra "graves"), y aseguraba que el cese no se trataba de un acto de censura, como denunció Hernández, por sus artículos y opiniones vertidas en medios contra Marx Arriaga, Director de Materiales Educativos de la SEP, funcionario cercano a la historiadora Beatriz Gutiérrez, esposa del Presidente.Hernández ha sostenido que cuando se le comunicó el cese, él tomaba café con Oñate, quien reaccionó con sorpresa ante la noticia. Márquez, sin embargo, afirmó que la diplomática le corroboró la versión de Piché sobre lo sucedido en aquella comida privada, pero no quiso verse involucrada en el manejo del caso."Yo no provoqué la duda sobre la censura y yo no nombré a BHPiché por guardar el debido proceso y poder tramitar una demanda civil en su contra por las amenazas, insultos que esgrimió en mi contra... y en contra del propio Márquez y Marcelo Ebrard", replicó el escritor.Hernández confirmó que procederá por la vía legal en contra de Piché, quien lo habría amenazado de dar testimonio en su contra por los supuestos dichos.Márquez deslizó además la idea de que Hernández utilizó el tema de la censura como pretexto para justificar su cese.Y es que, según dijo, dos días antes de publicar su artículo crítico contra Arriaga, el 5 de agosto, el escritor habría recibido una "fuerte amenaza" de que se revelaría lo ocurrido en aquella comida."A mí nunca me hizo sentir ni saber o preguntar si era por el artículo que se le pedía la terminación. Él sabe muy bien por qué se le pidió, está documentado", relató Márquez a Aristegui.Márquez aseguró también que habló con la Embajadora Oñate antes de consultar al Director General de Personal del Servicio Exterior de la SRE, quien decidió suspender la comisión de Hernández en la Embajada en España.Horas después de su entrevista con Aristegui, el todavía funcionario anunció a través de un tuit la cancelación, "por causas de fuerza mayor", del que habría sido su último informe como Director Ejecutivo de la Diplomacia Cultural de la SRE, un día antes de hacerse efectiva su renuncia.Márquez, como ya lo había hecho anteriormente, defendió también el nombramiento de la escritora Brenda Lozano como la nueva Agregada Cultural de México en España.Acusó que se armó una campaña de casi 400 mil bots en contra de la autora y su designación.Lo anterior, debido a que en el pasado la escritora se ha mostrado crítica a la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, según ha comunicado ella mismo, no existe en su panorama la posibilidad de renunciar, pues cree en el derecho de discernir."Eso fue lo que estuvo detrás de Brenda, y me parece que fueron destacados militantes de Morena los que estuvieron en ese proceso", afirmó Márquez.Con anterioridad ya había señalado el funcionario al historiador Pedro Salmerón, destacado defensor del partido oficial, de estar detrás de los ataques en redes sociales.