Se desvive Bruce Springsteen de orgullo por hija medallista

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Bruce Springsteen brincó ayer de gusto como nunca."El Jefe" no dio un concierto ni estaba en escenario alguno, sino en su granja de caballos en Colts Neck, Nueva Jersey, acompañado por su esposa e integrante de su banda, Patti Scialfa. A miles de kilómetros, Jessica Springsteen, hija de la pareja, se colgaba al cuello una medalla de plata en la final de salto ecuestre por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio."Los vi por FaceTime muy rápido, todos estaban gritando y no entendimos ni una palabra de lo que decían. Vestían la ropa del equipo de Estados Unidos. No pude entenderles nada pero sé que todos estaban emocionados", declaró la joven, de 29 años, en una rueda de prensa luego de haber subido al podio para su país.Jessica, quien practica equitación desde niña, montó a Don Juan van de Donkhoeve, semental belga de 12 años con el que entrenó en la vasta granja familiar de Colts Neck. Ahí se mudaron los Springsteen hace tiempo para criar a sus hijos lejos de los paparazzi en Los Ángeles, según el Daily Mail."Don es un caballo realmente talentoso y hemos formado una asociación sólida durante los últimos dos años", declaró a Vogue la hija del intérprete de "Born in the USA", "Glory Days" y "Tunnel of Love".No fueron los únicos famosos que celebraron un triunfo olímpico. Kendall Jenner felicitó a su novio, Devin Booker, quien ganó la medalla de oro con el equipo de baloncesto de EU. En redes sociales la top model y socialité, que lleva un año de relación con el jugador, añadió un emoji de una medalla dorada en una foto de Booker en la cancha junto a sus compañeros."Nunca se le ha visto más feliz (a ella). Toda su familia ama también a Devin", dijo a People una fuente cercana al clan Kardashian.