Se entera en redes sociales de muerte de su padre

02 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 21:34 hrs.

Andy Mora se enteró de que su papá había muerto en un accidente a través de las redes sociales.Arturo Mora Larios, salió a trabajar la tarde del lunes pero un tráiler con maquinaria textil industrial cayó sobre su vehículo y murió la noche del mismo día en avenida Alfredo Robles Domínguez y Dvorak, en la Colonia Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.El hombre no había sido identificado debido a las condiciones en las que quedó el cuerpo y tardaron varias horas en extraer su cuerpo debido a que quedó prensado entre su auto y el tractocamión que le cayó encima.Al no ver que regresara a su casa, su hija cuyo nombre de usuaria en Facebook, es Andy Mora empezó a buscarlo mediante redes sociales.Publicó un mensaje por la mañana de este martes en el que pedía apoyo para localizar a quien al parecer trabajaba como taxi por aplicación."Por favor les pido ayuda, salió ayer en la tarde y no ha regresado de favor si alguien lo ha visto o vio el carro compartan y ayúdenme a buscarlo el se llama Arturo Mora Larios", escribió en su cuenta de Facebook.Enumeró las características de su papá, quien tenía 55 años, tenía una estatura de alrededor de 1.68, vestía un pantalón de mezclilla azul, playera verde y llevaba un vehículo Toyota azul cuyas placas y tipo de vehículo coincidían con las del siniestrado a causa de la volcadura de un tráiler.Enseguida iniciaron los comentarios de buenos deseos para que estuviera bien y lo localizara pero también otros en los que referían que un vehículo similar había tenido un incidente vial."Buenos días el día de ayer surgió un accidente donde lamentablemente estaba involucrado ese vehículo te recomiendo asistas a la Alcaldía GAM para que te indiquen los detalles", le respondió el usuario Jorge Paz.Andy Mora agradeció la información, así como a otras personas que le comentaron lo mismo y al acudir ante las autoridades le confirmaron lo sucedido.El siniestro sucedió alrededor de las 20:15 horas el lunes mientras Arturo Mora circulaba con su vehículo sobre el carril derecho de la avenida Alfredo Robles Domínguez y el tráiler volcó al parecer después de caer en un hoyo que provocó que se descontrolara. El operador fue detenido.