Se entrega hombre que amagó con bomba cerca de Capitolio

Hora de publicación: 13:48 hrs.

Un hombre que afirmó tener una bomba en una camioneta cerca del Capitolio de los Estados Unidos se entregó a la Policía, poniendo fin a un enfrentamiento de horas este jueves.El hombre, identificado por los agentes como Floyd Ray Roseberry, de 49 años, de Carolina del Norte, salió del vehículo y estaba siendo detenido poco antes de las 14:30 horas locales.Se detuvo frente a la Biblioteca del Congreso ese mismo día y le dijo a la Policía que tenía una bomba en su camioneta.Un oficial vio lo que parecía ser un detonador en la mano del hombre.El hombre había estado negociando con la Policía durante un enfrentamiento que duró alrededor de cinco horas.Los funcionarios evacuaron varios edificios alrededor del Capitolio y enviaron francotiradores al área.Mientras la Policía realizaba las negociaciones, apareció un video de Roseberry en Facebook Live dentro del camión, que estaba lleno de monedas y cajas.Amenazó con explosiones y al Gobierno y habló sobre lo que él cree que son los males del país, incluida la posición de Estados Unidos sobre Afganistán, la atención médica y el Ejército.Dijo que los demócratas debían renunciar, pero después dijo que amaba al Presidente, el demócrata Joe Biden.Facebook eliminó los videos unas horas después de que aparentemente fueron filmados. Roseberry no parecía tener una demanda específica para la aplicación de la ley más que hablar con Biden.La ex esposa de Roseberry, Crystal Roseberry, dijo que había visto imágenes del hombre cerca del Capitolio y confirmó a The Associated Press que era su exmarido.Dijo que nunca había sabido que tuviera explosivos, pero que era un ávido coleccionista de armas de fuego.La capital de Estados Unidos ha estado tensa desde la insurrección del 6 de enero en el Capitolio por partidarios del entonces Presidente Donald Trump.