Se incendia casa en el Centro

01 min 00 seg

Mario Álvarez

Hora de publicación: 11:36 hrs.

Un incendio en una casa movilizó a los cuerpos de auxilio, en el Centro de la Ciudad.Alrededor de las 10:20 horas se reportó el siniestro en un inmueble de la calle Jerónimo Treviño, entre Álvaro Obregón y Julián Villarreal.Personal del Bomberos Nuevo León, así como Protección Civil de Monterrey y del Estado acudieron al auxilio.En el incendio no se reportaron personas lesionadas.El fuego consumió madera que había en dos cuartos y, de acuerdo con vecinos, es un inmueble deshabitado.Sin embargo, al sitio llegó Margarita Camacho López, quien aseguró que el inmueble se lo estaban rentando a ella.Afirmó que la casa no contaba con el servicio de energía eléctrica y ayer acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad a instalarlo.La mujer relató que salió a comprar tortillas y se quedó platicando con unas amigas cuando un hijo le avisó que había salido del inmueble y se empezó a quemar la casa.De acuerdo con el personal de auxilio, en la casa no había muebles.