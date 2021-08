Se lleva a bebé; lo hallan policías en Reynosa

01 min 30 seg

Gabriel Talavera

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Veintisiete días después de que la ex pareja de su mamá se lo llevó de una casa en Ciénega de Flores, un bebé de un año y cinco meses fue recuperado ayer en Reynosa, Tamaulipas.La tarde del viernes, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió la Alerta Amber para localizar al menor, identificado como Samuel Mateo Arévalo Cerda.Por la noche, se informó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas realizaron un operativo para recuperar al bebé."El menor ya fue localizado en buenas condiciones de salud, por autoridades de seguridad de Reynosa, Tamaulipas. Se desactiva la Alerta Amber", informó la AEI a las 22:00 horas de ayer.En la alerta emitida por las autoridades de Nuevo León se informó que Jorge Enrique Benítez del Ángel se llevó al niño el pasado 17 de junio de una casa ubicada en la Colonia Privadas Santa Lucía, en Ciénega de Flores.Fuentes allegadas al caso señalaron que el hombre era la ex pareja de Karen Jerethzy Arévalo Cerda, mamá del bebé.En la Alerta Amber se señala que la mujer le permitió que el hombre que se llevara al niño con la condición de que se lo regresara.Según las fuentes, Arévalo Cerda confió porque no era la primera vez que le prestaba el niño a Benítez del Ángel.Sin embargo, como no le regresó al bebé, la mujer denunció el hecho, y se emitió la alerta ante el riesgo de que el niño estuviera en peligro.No se reveló si las autoridades de Tamaulipas detuvieron a Benítez del Ángel.El menor, se informó anoche, quedó bajo la custodia de las autoridades de Tamaulipas y posteriormente sería trasladado a Monterrey para continuar con la investigación.