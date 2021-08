Se pierde Gignac duelo ante Santos por esguince

André-pierre Gignac no jugará ante los laguneros por una lesión en el tobillo derecho. Foto: Tomada de Twitter

01 min 00 seg

Érick González

Hora de publicación: 14:23 hrs.

Tigres informó esta tarde las lesiones de André-pierre Gignac, quien está descartado para el duelo del sábado ante Santos Laguna, y Guido Pizarro.Gignac, quien no entrenó al parejo en los últimos días, sufrió de un esguince en el tobillo derecho, por lo que no verá actividad ante los Guerreros.El lugar del galo será utilizado por Carlos González, quien registra un gol en el Torneo Grita México A21."@10APG sufre un esguince en el ligamento del tobillo derecho y contusión ósea en el peroné derecho, su pronóstico es reservado a evolución", anunció el club.Mientras tanto, Pizarro, quien de todas formas no vería actividad ante los laguneros por su expulsión contra Toluca, adoleció de la rodilla izquierda."@guido19pizarro tiene una contusión en la rodilla izquierda, su pronóstico también es reservado a evolución".Tigres enfrentará este sábado al Santos Laguna en el Estadio Universitario, a las 9:00 de la noche.