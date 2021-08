Se rebelan en TEPJF; piden salida de Vargas

Guadalupe Irízar

Sería lamentable crisis en el Tribunal.- Monreal

Hora de publicación: 14:25 hrs.

A propuesta del Magistrado Felipe de la Mata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza una propuesta para revisar el actuar del presidente del organismo, José Luis Vargas."En virtud de que son atribuciones de los Magistrados electorales las que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del Tribunal y que cualquier integrante del pleno puede someter a consideración de la Sala Superior propuestas adicionales a la orden del día, solicito someter a los integrantes del pleno, en esta misma sesión pública, el punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", manifestó el Magistrado Felipe de la Mata.La Magistrada Mónica Soto pidió posponer la discusión de la propuesta. Otros, como Indalfer Infante y Felipe Fuentes, están a favor de que se ponga a consideración el tema y se incluya en la orden del día.En su turno, el Magistrado Vargas alegó que la Sala Superior no tiene facultades para analizar este tema y pidió a sus pares ceñirse a asuntos jurisdiccionales. Planteó que no permitirá un "golpe de estado" y que no renunciará al cargo."He escuchado sus argumentos sobre una evaluación del desempeño de la presidencia, en las atribuciones que alcanzo a analizar no veo que exista esa atribución para evaluar las funciones de la presidencia."Quiero pedirles que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de estado porque no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia o pretender ocupar la posición de presidente. Ustedes me eligieron para esta posición", indicó Vargas.Dijo que no permitirá que interrumpan una sesión del Tribunal "con la mayoría que han creado" y rechazó que esté a discusión la propuesta de De la Mata.Después de una hora de discusión y de que el Magistrado José Luis Vargas insistió en que no tienen atribuciones para evaluar su actuación, llamó a un receso.Al final de la transmisión en línea de la sesión pública, se esuchó a Vargas pedir al área técnica "suspender" la transmisión. Unos minutos después apareció la leyenda "fin de la transmisión".Reyes Rodríguez, Indalfer Infante, Felipe Fuentes, Janine Otálora y Felipe de la Mata entregaron un oficio en el que solicitan al Magistrado Vargas reanudar la sesión "en un plazo máximo de 15 minutos", a partir de la recepción del documento.El senador Ricardo Monreal aseguró que sería lamentable que se presentara una crisis institucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).El legislador afirmó que México necesita de instituciones sólidas y autónomas, por lo que llamó al diálogo como una salida ante cualquier diferencia o desencuentro."El diálogo siempre es la salida a cualquier diferencia o desencuentro; sería lamentable que se presentara una crisis institucional en el Tribunal Electoral (@TEPJF_informa). El país necesita instituciones sólidas y autónomas", indicó a través de su cuenta de Twitter.