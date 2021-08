Se retirará Valentino Rossi



10:43 hrs.

El ícono italiano del Mundial de Motociclismo Valentino Rossi, de 42 años, se retirará de la competición al término de la temporada 2021, anunció este jueves en una conferencia de prensa en el marco del GP de Estiria, en Austria."He decidido dejarlo al terminar la temporada", declaró el piloto, nueve veces campeón del mundo en diferentes categorías. "Por desgracia comienzo mi última mitad de temporada como piloto de MotoGP. Es un momento difícil, bastante triste. (...) El año que viene mi vida cambiará. Fue un viaje muy largo, pero muy, muy divertido".El piloto de Yamaha-SRT ya lo había anunciado; decidiría su futuro este verano (boreal) en función de sus resultados.Y el 'Doctor' ha vivido el inicio de temporada más complicado de su carrera en la élite mundial, con un solo Top 10, en Italia, y un decimonoveno puesto en la clasificación de pilotos, con 17 puntos antes de la décima carrera."Durante la temporada los resultados no han sido los esperados, así que comencé a planteármelo", explicó.Rossi podría haber seguido una temporada más (su número 27 en el Mundial) con su propio equipo, el VR46, que estará en MotoGP en el 2022 como satélite de Ducati, pero optó por tomar otro rumbo."Me habría gustado correr con mi equipo, pero decidí que no porque eso implicaba cambiar de moto (de Yamaha a Ducati)", detalló.Pero en principio la estrella no se alejará mucho de los circuitos: además de la gestión de su equipo, Rossi desea probar en carreras de coches."Creo que soy un piloto de por vida. Sólo voy a cambiar las motos por los coches, sin duda no a este nivel, pero creo que seguiré corriendo", añadió.El último de sus 9 títulos mundiales entre todas las categorías (6 en MotoGP en 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009, 1 en 500 cm3 en 2001, 1 en 250 cm3 en 1999, 1 en 125 cm3 en 1997) se remonta a 2009 con Yamaha.Para encontrar su última victoria hay que remontase al año 2017.Rossi sólo firmó dos podios en el 2019 y fue séptimo en la clasificación general, después un solo podio y el puesto 15 en el 2020, su primera vez por debajo del Top 10 desde sus inicios en el Mundial en 1996.