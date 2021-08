Se rifan arqueros con oros y gastos

Como dato, los chavos que están en el Mundial Juvenil ganando medallas, no recibieron apoyo y la mayoría de ellos (en algunos casos su instituto) se pagaron sus gastos. Estuvieron haciendo rifas para juntar el $$ y poder viajar a Polonia💪🏻Estos logros son de ellos y sus familias. — Linda Ochoa (@Linda8a) August 14, 2021

Las arqueras juveniles Selene Rodríguez, Mariana Bernal y Asstrid Alanis más los arqueros Rodrigo Olvera y Luis Lezama cubrieron sus gastos para ir el Mundial Juvenil de Polonia, donde obtuvieron medalla de oro en arco compuesto.Desde julio realizaron rifas que publicaron en sus redes sociales para conseguir los recursos económicos."Cuando hay año olímpico el presupuesto se vuelve más apretado, a algunos los pudieron ayudar y a otros no. Empezaron a hacer rifas para que las gente les ayudara y era la única manera de ir. Rodrigo hizo la rifa de unas bocinas, Mariana hizo la rifa de una televisión, esperemos les vaya mejor en el futuro."Son chavos que son el futuro del deporte, los veo competir y tienen un gran nivel, son nombres que vamos a estar escuchando en un futuro en categoría mayores", consideró vía telefónica la ex seleccionada nacional Linda Ochoa.La Conade pagó los vuelos y hospedaje del campeón mundial Sebastián García y Dafne Quintero, y sólo los vuelos de los entrenadores Citlali Martínez y Luis García.Eso sí, la cosecha de medallas fue mayor que los apoyos.Rodrigo, Sebastián y Luis vencieron a Turquía en la Final varonil Sub 21 y se proclamaron campeones mundiales al igual que Dafne, Mariana y Asstrid, quienes superaron a Rusia, y Selene se convirtió en campeona del orbe en arco compuesto Sub 18.Selene Rodríguez, nueva campeona mundial Sub 18, tuvo que pagar su viaje a Polonia.