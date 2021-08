Se siente como en casa

Fidel Orantes

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Ernesto Laguardia tiene una nueva "casa": TV Azteca.El actor y conductor trabajará por primera vez con la televisora del Ajusco, luego de desarrollar su carrera de casi 40 años en Televisa."Me abrieron las puertas como si fuera mi casa, me siento muy agradecido y contento por la oportunidad. Me propusieron una historia maravillosa que se llama, de Ximena Escalante."Hoy (miércoles) pisé esta nueva empresa por primera ocasión y desde que estuve ahí el primer minuto me sentí más que arropado y más que cuidado. Me dio mucho gusto porque quiere decir que realmente valoran tu trayectoria y tu peso ante el público", dijo en entrevista.Aseguró que se trató de una decisión muy importante en su vida profesional y que salió en buenos términos con televisora de San Ángel, donde(2015) fue su último proyecto."Televisa es una empresa en donde yo empecé desde cero, de mensajero en la XEW hace 40 años, llegué a protagonizar, a conducir el programa de la mañana durante muchísimos años, a buscar oportunidades como si fuera el primer día, con esfuerzo, responsabilidad y profesionalismo."En este momento, Televisa no está realizando producciones en las que se puedan participar, ya realiza pocas, etcétera, pero siempre estará en mi corazón", agregó.Por el momento, el protagonistas defirmó para realizar un proyecto, aunque dejó entrever que hay posibilidades de continuar la relación de trabajo con la empresa., que también contará con la participación de Rebecca Jones y Sara Maldonado, comenzará grabaciones el 29 de mayo."Ha sido un proceso largo en el cambio, pero muy rápido en el ofrecimiento y en empezar el trabajo. Hoy (miércoles) fue la firma, mañana (jueves) ensayos y lecturas, y el lunes con grabaciones", compartió el actor.Sin dar muchos detalles del melodrama, que aún no tiene fecha de estreno, pero que tendrá el horario estelar (21:30 horas), adelantó que será el padre de Maldonado en la historia."Refleja la realidad social de nuestro País y de muchos países de Centro, Sudamérica y algunas partes de Estados Unidos. Como se van a divertir también se van a sorprender mucho", contó.Laguardia aseguró que no le preocupa un veto por parte de Televisa, pues su intención es trabajar."Tengo una familia, sigo adelante, tengo un público y tengo unos intereses profesionales. No me voy a detener por una publicidad", dijo.