Se tatúa Charly Rodríguez hazaña olímpica

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 16:42 hrs.

Para recordar todos los días su hazaña deportiva al ganar el bronce en Tokio 2020, el futbolista regio Carlos Rodríguez se tatuó los aros olímpicos.El único medallista de Nuevo León en la justa olímpica que recién concluyó en Japón, dijo que no es muy fan de hacerse tatuajes, pero al menos ya empezó con el primero, el cual le hará recordar el momento más feliz de su vida deportiva."Como lo dije cuando llegué, fue algo que hicimos historia para el País y es mi primer tatuaje, la verdad yo no soy mucho de esto, pero como lo dije ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida y creo que hice una buena elección en ponérmelo para llevarlo siempre conmigo", dijo Rodríguez, quien se tatuó este jueves por la noche.El mediocampista del Monterrey expresó que el tatuaje que le fue impreso en su brazo derecho le recordará diario un momento de gloria y a la vez será su motivación."Es algo para llevarlo y verlo siempre todos los días, recordarlo, y algo que me motiva a seguir luchando por mis sueños y por lo que quiero".