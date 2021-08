Seguirá semáforo rojo hasta por 40 días.- Bronco

01 min 30 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 15:07 hrs.

El Gobernador Jaime Rodríguez advirtió a directores de colegios particulares que el semáforo rojo que ha traído la tercera ola de Covid-19 se mantendrá al menos 30 ó 40 días más, y es necesario tenerlo en cuenta al tomar decisiones sobre un eventual regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto."Quise convocar a esta reunión para enterarlos de nuestra complicación en el sistema de salud y que ustedes estén enterados", indicó durante una sesión virtual."Que lo sepan, que no vamos a regresar al semáforo, ni siquiera naranja, en 30 ó 40 días, esa es nuestra previsión, nuestro pronóstico, por cómo va creciendo la ola", añadió."Hoy sí tenemos más riesgos con niños y adolescentes, ya se los demostramos, para que tengan precaución... no para que eviten tomar una decisión, sino para que tengan las precauciones y no se nos colapse nuestro sistema hospitalario".Rodríguez aseguró ser sensible ante la petición de las instituciones particulares en regresar a clases en forma presencial, pero es necesario atender el comportamiento del Covid-19 en la entidad.Agregó que a la fecha se han recibido 831 solicitudes de los colegios para regresar a clases en forma presencial, los cuales deben cumplir los protocolos de salud establecidos.Añadió que en los próximos días se tendrá otra reunión con autoridades educativas de escuelas públicas y particulares para presentar las conclusiones en las capacitaciones en temas de salud y educación.