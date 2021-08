Senado no puede entrometerse en TEPJF.- PAN

03 min 00 seg

Érika Hernández

Hora de publicación: 16:38 hrs.

El PAN en la Cámara alta advirtió que ni el Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni el Jefe del Ejecutivo federal pueden entrometerse en la crisis que vive el Tribunal Electoral, tras la destitución del magistrado José Luis Vargas como presidente.Esto luego de que Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, afirmara que esta instancia, al ser la que designa a los magistrados, puede actuar de inmediato en la crisis que vive la Sala Superior."Aclarar: no hay jefe del Tribunal Electoral, el Senado no es jefe del Tribunal, la Suprema Corte no es jefe del Tribunal, no tienen facultades para entrar y resolver un conflicto entre los integrantes, son un tribunal que tiene independencia."El Senado concluye su responsabilidad con respecto al Tribunal haciendo el nombramiento de los integrantes que les propone la Corte, los nombran y se acabó la relación, no hay subordinación", apuntó el senador Damián Zepeda.Sin embargo, dijo el panista, sí existe una preocupación de que el máximo órgano en materia electoral esté en crisis y se cuestione la actuación de su presidente, por lo que deben encerrarse y resolverlo de inmediato."Dejemos que el Tribunal Electoral, con su autonomía, con su independencia, resuelva esta crisis, pero sí hagamos un llamado a que pongan un ejemplo positivo al País, ver un Tribunal que está en conflicto permanente no es sano", añadió.Consideró que en Vargas debe caber el sentido común, la prudencia, y reconocer que cinco de seis magistrados están en su contra."Si ya no hay gobernabilidad interna, me parece que lo más sano sería que todos aceptaran una renovación, pero eso está en el marco de su competencia, esto no es más que una opinión, que no se lea como algo estamos tratando de imponer. Hay que respetar al Tribunal", acotó.Reconoció que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial dejan claro qué sucede si los magistrados quieren cambiar al presidente, pues sólo se habla de renuncia, y de que ellos tienen la facultad de nombrarlo cada cuatro años."Parecería, sin embargo, que en una interpretación amplia, pues si ellos tienen la facultad de nombrarlo pudieran hacer también un cambio u otro nombramiento distinto."Ya algunos se están frotando las manos para invadir al Tribunal y querer imponer un Tribunal de puros aliados, entonces no caigamos en esa trampa tampoco, en esa tentación de parte de Morena, del presidente, en este caso del Senado, que se resuelva el conflicto, eso es lo que todos debemos de querer", agregó Zepeda.La senadora Xóchitl Gálvez exigió a los magistrados resolver la crisis de inmediato, pues, advirtió, si se va anular alguna elección, no se verá bien que se haga en medio de una dispuesta interna."El Tribunal tendría que encontrar este encierro, dirimir sus diferencias y, bueno, si no te quieren 5 pues sí está cañón, entonces creo que tiene que haber un poco de prudencia en todos en beneficio del País, y evitar que aquellos que se están limando las garras para ir sobre el Tribunal, pues encuentren el momento preciso", agregó.