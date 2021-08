Señala Cuevas extorsiones en Cuauhtémoc

01 min 30 seg

Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Alcaldesa electa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, señaló que unos de los principales delitos en la demarcación es la extorsión, sobre todo a restauranteros y comerciantes.Detalló que la problemática se registra principalmente en colonias como Morelos, Guerrero, Atlampa, Buenos Aires y Obrera.Y, pese a que aún no ha asumido el cargo, aseguró que ese delito ha disminuido, en un contexto en el que se ha reunido con los afectados."Hay diferentes grupos criminales que están operando, pero, bueno, esos ya son datos fuertes, datos que prefiero, por el momento, reservarme para no causar mayor complicación a los restauranteros, a los comerciantes, a los empresarios, a las familias."Sí se siguen dando (las extorsiones), después del triunfo del día 6 de junio, yo me he dado a la tarea de reunirme con la mayoría de los empresarios, con la mayoría de los dueños de restaurantes y hemos estado trabajando en una estrategia específica en materia de seguridad y, afortunadamente, ha disminuido de manera importante el tema de las extorsiones", aseveró.Cuevas mencionó que la extorsión es el principal delito que se comete en la Alcaldía y, en segundo lugar, están los homicidios.Dijo que los empresarios no solo son víctimas de extorsiones por parte de grupos delictivos, si no también, por parte de funcionarios.Esto, cuando los servidores púbicos les piden cuotas para agilizar trámites, otorgar permisos, licencias o para no cerrar un negocio.Consultada sobre las extorsiones, la Alcaldía Cuauhtémoc señaló que cuando se presenta una denuncia, le compete a la Fiscalía la investigación.